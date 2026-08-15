В результате ночной атаки БПЛА в подмосковной Шатуре пострадали женщина и девятилетний ребенок, в Белгородской области погиб мирный житель, а по промышленному предприятию в Самарской области был нанесен ракетный удар. Об этом сообщили власти регионов.

Как рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев, восемь дронов были сбиты над городами Домодедово, Одинцово, Раменское, Чехов, Шатура и Воскресенск.

«К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь — в ближайшее время эвакуируем ребенка в ДНКЦ им. Рошаля. Женщина получила травму головы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — уточнил он.

Губернатор добавил, что у частного дома, в который попал беспилотник, повреждена кровля. По его словам, отражение атак БПЛА продолжается — цели фиксировались над Можайским и Наро-Фоминским округами.

На столицу в течение ночи тремя волнами летели 15 беспилотников: об отражении атаки семи дронов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 03:00, пяти — в 05:06, еще трех — в 07:15. На местах падения обломков работали экстренные службы.

В Самарской области ночью объявлялась ракетная опасность. Позже губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что под удар попало промышленное предприятие, не уточнив, о каком объекте идет речь. «Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал он, добавив, что данные о последствиях и пострадавших уточняются.

Мэр Самары Иван Носков уточнил, что в результате ракетной атаки есть пострадавшие.

«Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку вражеских ракет на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. <…> Медицинская помощь пострадавшим оказана», — отметил он.

Белгородская область за сутки была атакована 114 раз, рассказал врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, под ударами оказались 16 округов, от Алексеевского до Шебекинского, расчеты ПВО сбили 192 беспилотника.

«К сожалению, мы понесли потери. Во время целенаправленного террористического удара ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Обращаюсь к родным и близким погибшего: примите от всего сердца мои соболезнования. Сочувствую вашей утрате. Ничто ее не восполнит. Знайте, мы вместе с вами», — написал он.

Еще шесть человек, по данным Шуваева, пострадали в Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах, двое из них госпитализированы.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом вечером и ночью уничтожены 42 дрона — в 14 муниципальных округах и на окраине Калуги. По предварительным данным, осколками повреждены автомобиль, хозпостройка, фасады и остекление четырех частных домов в Боровском округе; пострадавших нет, собственникам пообещали помощь от местной администрации.

В Ростовской области около десятка беспилотников и ракет были нейтрализованы в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов», — написал он, уточнив, что энергетики выехали на место.

В Пензенской области вводился план «Ковер», а также режим ракетной опасности. По данным губернатора Олега Мельниченко, под удар БПЛА попало сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района — возникший пожар оперативно потушили, жертв нет. К 05:32 все ограничения сняли. «Все цели поражены, не достигнув Пензенской области», — заявил Мельниченко.

В Минобороны сообщили, что за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 598 беспилотников самолетного типа. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Азовским и Черным морями, следует из сводки военного ведомства.