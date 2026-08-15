Бельгийский студент случайно наткнулся на клад с золотом стоимостью около €9 млн во время прокладки канализационной трубы. Об этом сообщает The Guardian.

Находку сделали во вторник в Синт-Гиллис-Дендермонде — населенном пункте примерно в 30 км к северо-западу от Брюсселя. Юноша, которого представили только по имени Кобе, подрабатывал на каникулах вместе с коллегами на площадке бывшей пивоварни на улице Ван Лангенховестраат.

«Мы внезапно увидели, что там что-то лежит. Сначала я подумал, что это монеты по €1. Мы начали их выкапывать. А потом увидели золотой слиток. Оказалось, что это несколько больше, чем мы думали», — рассказал Кобе.

В тайнике оказались золотые монеты, самородки и нумерованные слитки. Все это лежало в сумке, замурованной в стене подвала под особняком, который в конце XIX века построили для владельца пивоварни Теофилуса Ван Ассхе.

«Для студента, подрабатывающего летом на бельгийской стройке, выражение “деньги, спущенные в канализацию” обрело совершенно новый смысл», — пишет издание.

Пиво в здании, где была сделана находка, варили с 1899 по 1970 год. Особняк, кованые ворота которого до сих пор украшают инициалы VA, имеет статус охраняемого объекта и сейчас полностью реконструируется: организация социальной помощи CAW Oost-Vlaanderen обустраивает в нем офисы и жилье.

«Такого просто не ждешь, когда работаешь в обычное утро вторника. Золото было по-настоящему замуровано — не в сейфе или чем-то подобном», — отметил Кобе.

Рабочие сразу вызвали полицию и уведомили о находке заказчика реконструкции. Золото уже перевезли в охраняемое хранилище в Брюсселе — там оно останется до окончания официальной проверки, которая должна установить законного владельца.

«Дом пивовара был прекрасным зданием, но его полностью выпотрошили. В итоге останутся только стены. Рабочие прокладывали дренажные трубы, когда наткнулись на золото», — рассказал сотрудник CAW Герт Хиллаэрт.

Представитель прокуратуры Восточной Фландрии Ханне Оллевир пояснила тому же изданию, что властям прежде всего необходимо убедиться: слитки не были похищены и не являются доходом от преступной деятельности. По ее прогнозу, дело обернется сложным гражданским спором.

Претендовать на часть состояния могут строительная фирма, социальная организация и потомки некогда богатой семьи Ван Ассхе. По бельгийскому закону нашедшие клад обязаны выждать не менее пяти лет — за это время объявиться могут возможные владельцы.

«Состояние семьи Ван Ассхе, безусловно, осталось в семье. Меня совсем не удивит, если они решили вложить хотя бы часть его в золото, а затем спрятать в надежном месте», — сказал HLN бывший бургомистр Дендермонде Пит Бейсе.

Сам Кобе признался, что он и его коллеги сразу поняли: находку такого масштаба придется отдать. Будь это пара монет, они, возможно, поступили бы иначе, но в итоге студент рассчитывает хотя бы на вознаграждение за находку.