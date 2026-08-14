Интерес Латвии к возможной покупке бразильских одномоторных самолетов A-29 Super Tucano связан с их сравнительно невысокой стоимостью. Таким мнением поделился с RTVI бразильский специалист по международной безопасности и обороне, военный корреспондент Лукас Лейрос.

О том, что Рига рассматривает закупку легких штурмовиков A-29 Super Tucano для патрулирования воздушного пространства и перехвата медленных целей, включая беспилотники, пишет Defense Magazine.

A-29 Super Tucano — это легкий турбовинтовой штурмовик бразильской компании Embraer. Такие самолеты используют для разведки, подготовки пилотов, патрулирования и ударных задач низкой интенсивности, а в последние годы их также рассматривают как относительно дешевое средство борьбы с БПЛА.

По словам Лейроса, латвийские военные могли обратить внимание на эти машины из-за ограниченного бюджета страны и проблем в Европе.

«Это следствие отсутствия бразильской политики выбора военных партнеров. Страны Балтии ищут дешевые товары, так как в Европе наблюдается экономический кризис», — добавил он.

Эксперт также заявил, что Бразилии не стоит продавать военные самолеты странам, которые критикуют Россию (одного из крупных торговых партнеров страны) из-за конфликта на Украине. Лейрос допустил, что в случае продажи A-29 Super Tucano Латвии эти самолеты могут быть переданы Киеву.

«Но бразильское государство вряд ли примет это во внимание», — заключил он.

С инициативой приобрести у Бразилии такие самолеты выступил командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис. Интерес к таким платформам возник после инцидентов с падением украинских ударных беспилотников на территории Латвии. На этом фоне Масулис призвал сместить акцент с классических истребителей на специализированные средства борьбы с дронами.