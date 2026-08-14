Победа лидера партии Reform UK Найджела Фараджа на довыборах в Клактоне говорит не столько о его личном триумфе, сколько о глубоком разочаровании британцев в традиционных партиях. Об этом RTVI заявил британский правый политик Ник Гриффин.

«То, что Фарадж также увеличил число своих голосов при существенно сниженной явке, является еще одним свидетельством степени разочарования населения в старых партиях. Попытки списать Reform UK как провальный проект — пустые мечты, у Фараджа еще долгий путь впереди», — сказал он.

Лидер Reform UK вернул себе мандат в округе Клактон в Эссексе, набрав 22 239 голосов, или 63,3%. Явка составила 44,37% против 59% на всеобщих выборах 2024 года.

Сам Фарадж назвал исход «убедительной и подавляющей победой». На официальное объявление итогов он не приехал, сославшись на предупреждение полиции о возможных попытках сорвать мероприятие.

Голосование прошло после того, как 7 июля 2026 года Фарадж ушел из Палаты общин на фоне расследования о незадекларированных подарках. Речь идет о пожертвовании в £5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна. Вместе с Фараджем в деле фигурирует его заместитель Ричард Тайс. Оба отрицают нарушения.

Также лондонская полиция изучает пожертвования в пользу Reform UK перед выборами 2024 года. По данным британских СМИ, речь идет о двух взносах по £250 тыс. от Фионы Коттрелл — матери давнего соратника Фараджа Джорджа Коттрелла, ранее осужденного за мошенничество.

Крупнейшие партии, включая лейбористов, бойкотировали довыборы и называли их «трюком», который должен был помочь Фараджу уйти от неудобных вопросов о финансах. В итоге в бюллетене оказалось 33 малоизвестных кандидата, а сам список стал одним из самых длинных в истории британских выборов.

Второе место занял комик Джон Харви, выступающий под именем Граф Бинфейс, — персонаж с металлическим ведром на голове. Он получил 9 455 голосов, или 26,9%, а после подсчета язвительно объявил себя победителем «среди кандидатов, которые потрудились явиться на объявление результатов».

Фарадж называл кампанию противостоянием «жителей Клактона против истеблишмента» и говорил, что расследование против него — это «сговор».

«Жители Клактона должны быть судьями моих действий», — заявлял он перед голосованием.

Оценки этой тактики разошлись. Профессор Лондонского университета королевы Марии Стейн ван Кессель считает, что попытка превратить довыборы в большой политический референдум сыграла против Фараджа: в итоге, по ее словам, он выглядит так, будто ведет борьбу с «человеком в ведре на голове».

Политолог Джон Кертис, напротив, заметил, что при таком раскладе в округе и бойкоте со стороны системных сил его поражение стало бы сюрпризом.

Reform UK лидировала в общенациональных опросах последние полтора года, хотя в последнее время ее рейтинг просел. На выборах 2024 года Фарадж взял в Клактоне 46% голосов и впервые прошел в парламент только с восьмой попытки.

Весной 2026 года его партия также добилась заметного успеха на местных выборах. Сам Фарадж не скрывает, что рассчитывает в будущем побороться за пост премьер-министра.