В первой половине 2026 года россияне нарастили покупки недвижимости в Таиланде почти в полтора раза. Такие данные привела аналитическая компания Sunway Estates, пишет «Коммерсантъ».

С января по июнь 2026 года граждане России приобрели в Таиланде 820 объектов недвижимости. Это на 46,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем вложений при этом увеличился еще заметнее — на 84,5%, до $60,7 млн (2,05 млрд бат).

Похожую динамику зафиксировали и в других аналитических агентствах. В Prian.ru отметили рост числа запросов на недвижимость в Таиланде на 41%.

В компании Tranio констатировали, что после спада в первом квартале во втором квартале показатель вырос на 30,5% в годовом выражении: это рекордное значение за последние пять лет наблюдений.

Таиланд еще несколько лет назад закрепился среди россиян как полноценный рынок недвижимости. Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева пояснила, что здесь покупают жилье и для полноценного проживания, и для сезонного отдыха, и для инвестиций.

Для оформления квартиры в кондоминиуме (в полную собственность — фрихолд) или дома/виллы (на правах долгосрочной аренды — лизхолд) гражданам РФ нужен только загранпаспорт, легальные средства из-за рубежа и прохождение банковского комплаенса.

Дополнительную привлекательность стране, по мнению аналитиков Sunway, придает инициированный правительством инфраструктурный бум. В пакет крупных транспортных проектов с объемом инвестиций около 360 млрд бат вошли расширение скоростных автомагистралей — в частности, продолжение трассы Чалонг Рат и внешней кольцевой дороги Бангкока M9, — а также строительство новых участков двухпутных железных дорог.

Рост спроса на тайскую недвижимость в Sunway связывают в том числе со снижением интереса россиян к другим популярным направлениям. Речь прежде всего идет об ОАЭ, где спрос упал из-за ирано-израильского конфликта и его последствий.

Заметно снизился и интерес к Индонезии — после серии скандалов с выдачей, а затем отзывом разрешений на строительство объектов, отметил аналитик Prian.ru Филипп Березин.

В Черногории ситуация оказалась еще острее — там россияне пытаются распродать ранее купленную недвижимость из-за введения визового режима предстоящей осенью.

Высокий спрос на тайскую недвижимость может объясняться и завершением сделок, заключенных на протяжении нескольких предшествующих лет.

Руководитель отдела контент-маркетинга Tranio Алеся Разинкевич отметила, что значительная часть регистраций покупок 2026 года приходится на объекты, оплаченные россиянами на стадии строительства еще в 2023—2024 годах, когда первичный рынок Таиланда переживал особенно высокий спрос.

Березин добавил, что в статистику могут попадать и сделки в рассрочку, при совершении которых покупатель становится собственником только после внесения финального платежа.

Самой востребованной локацией у россиян в Таиланде остается Пхукет. По данным Tranio, во втором квартале 2026 года на этот остров пришлось 63,2% от общего числа заявок на покупку недвижимости по стране. Для сравнения, в Чонбури, куда входит Паттайя, поступило 21,1% заявок, на Бангкок и Сураттхани — по 7,9%.

Мошева объяснила, что Паттайю выбирают в том числе из-за более доступного бюджета покупки по сравнению с Пхукетом. Бангкок же привлекает тех, кому нужна городская недвижимость для проживания или долгосрочной аренды. Еще одним востребованным направлением является остров Самуи, но рынок там в силу естественных причин более камерный, и объем предложения ограничен.

Таиланд также привлекает россиян стабильностью цен. По словам Березина, последние несколько лет рост стоимости жилья здесь не превышал 3% в год. В Бангкоке из-за низкого внутреннего спроса массовые проекты порой даже дешевеют, тогда как на Пхукете престижное жилье дорожает чуть медленнее средних темпов.

По данным, Разинкевич, в южном регионе, включая Пхукет, цены выросли примерно на 5,1%. При этом покупатели стали заметно чувствительнее к стоимости сделок — ее медианное значение во втором квартале снизилось примерно на 19% в годовом выражении, с €154 тыс. до €125 тыс.

Мошева считает, что предпосылки для сохранения высокого спроса россиян на тайскую недвижимость сохраняются и в дальнейшем. По ее данным, по итогам первого квартала 2026 года граждане России уже стали второй по величине группой иностранных покупателей кондоминиумов в Таиланде — сразу после китайцев.

Информационный центр недвижимости REIC в Бангкоке сообщил, что в первом квартале 2026 года спрос россиян на кондоминиумы в Таиланде вырос на 33% в годовом выражении, причем Россия стала единственной страной в пятерке крупнейших иностранных покупателей, продемонстрировавшей рост сразу по двум показателям — числу сделок и их стоимости.

В первом квартале россияне купили 383 квартир в кондоминиумах на 1,66 млрд бат ($51 млн). Общая стоимость сделок за этот период выросла на 69%. Больше всего покупок (64%) было совершено на Пхукете — там граждане РФ приобрели 156 объектов недвижимости за 1,06 млрд бат ($32 млн).

Россияне поднялись на второе место среди всех иностранных покупателей недвижимости в Таиланде, обогнав по этому показателю граждан Мьянмы. Первое место продолжает удерживать Китай, хотя именно китайские покупатели продемонстрировали самое резкое падение — число совершенных ими сделок снизилось на 39% (до 906 объектов), а стоимость приобретений — на 43% (до $110 млн).

Эксперты, опрошенные Bangkok Post, отмечают, что высокие показатели начала года традиционно связаны с пиковым туристическим сезоном. Однако участники рынка указывают и на более долгосрочную тенденцию: россияне склонны покупать жилье там, где уже сформировалось национальное сообщество.

Когда-то таким центром притяжения был район Джомтьен в Паттайе. Сейчас похожая ситуация складывается на Пхукете, где русскоязычные агенты по недвижимости заняли доминирующее положение на рынке.

Растущий интерес к покупке жилья подкрепляется и турпотоком. По данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 1,9 млн россиян — это рекордный показатель и четвертое место среди всех национальных групп туристов. РФ остается крупнейшим европейским туристическим рынком для Таиланда: с начала 2026 года в стране уже побывали свыше 950 тыс. туристов-россиян.

Немаловажную роль в растущей популярности тайского рынка играют и относительно простые условия покупки жилья для иностранцев. Оформить сделку можно удаленно, без личного присутствия в Таиланде, а для покупки квартиры в кондоминиуме иностранному покупателю не требуется открывать счет в местном банке. Денежные переводы из России в Таиланд для этих целей также остаются доступными.