Украинское издание «Оборонка» рассказало историю ударного беспилотника MICH 2000, который сегодня эксклюзивно используется Центром специальных операций СБУ «Альфа». Аппарат, внешне напоминающий иранский «Шахед», начинал свой путь как гражданский китайский дрон, а сегодня способен пролетать до 2000 км и нести до 60 кг взрывчатки. Издание рассказало, как представители Украины фактически занимались промышленным шпионажем в Китае, чтобы получить свою версию «Герани».

От гражданского аппарата к оружию

В начале августа Украина поразила турецкое грузовое судно Nadezhda у Новороссийска. Кадры удара разошлись по соцсетям, и провоенные блогеры обратили внимание, что использованный дрон не был похож ни на «Лютый», ни на FP-1 — украинские разработки дальнего действия, — а скорее напоминал иранский «Шахед» или российскую «Герань». Среди версий назывались египетский Jabbar-150, турецкий Troy T20 Block 20 и китайский ZTK-150.

Как выяснилось, речь шла об аппарате MICH 2000, и версия о китайском происхождении оказалась самой близкой к правильному ответу. С 2022 года украинские военные использовали гражданские китайские дроны Mugin-5 PRO в качестве так называемых «дипстрайков» — переоборудовали их под взрывчатку и запускали по тыловым целям в России. Такой аппарат стоил около 15 тысяч долларов и мог нести 25 кг взрывчатки на расстояние до 500 км.

Летом 2023 года Китай ограничил прямой экспорт гражданских дронов, опасаясь их использования в военных целях. Достать такие аппараты Украине стало сложнее.

СБУ и командировка за технологиями

В конце 2023 года украинская команда разработчиков БПЛА получила задание съездить в Китай и закупить готовые «летающие» аппараты у местных производителей. На заводе разработчики увидели производство десятков дронов ZTK-150, похожих на «Шахеды» — визуально их отличали только передние канарды (крылья).

После переговоров с посредниками китайская сторона предложила продать украинцам не сами дроны, а технологию их производства, чтобы Украина могла собирать аппараты самостоятельно. Украинское командование эту идею поддержало, однако когда команда вернулась в Китай с намерением заключить сделку, руководство завода наложило запрет.

Тогда Украина нашла обходной путь, пишет «Оборонка», украинские представители предложили собирать дроны на другой площадке, не подпадающей под экспортные ограничения, а заодно обучить украинских пилотов. Формальным поводом для новой поездки стало обучение полетам на китайских дронах, но основная задача, которую выполнила команда — сфотографировать все производство, от процесса сборки до расположения оборудования на складе. На Украину делегация вернулась с обученными пилотами и восемью китайскими БПЛА.

Первые испытания

Первый тестовый пуск MICH 2000 состоялся летом 2024 года — дрон пролетел около километра и упал из-за неправильной балансировки веса. Второй пуск продержался около часа, но у аппарата в полете оторвался пропеллер. Третий вылет показал, что дроны не приспособлены к работе в условиях подавленной связи — сказалось воздействие средств РЭБ.

Каждый новый запуск позволял разработчикам вносить конструктивные изменения. К концу лета команда наладила собственное производство корпусов и начала устанавливать электронику. Несмотря на многочисленные технические проблемы, заказчик — СБУ «Альфа» — требовал скорейшего перехода к боевому применению. Первый боевой вылет состоялся в октябре 2024 года: из трех запущенных дронов один был сбит, еще два не долетели до целей около 10 метров. Этого результата оказалось достаточно, чтобы «Альфа» дала добро на серийное производство.

Что из себя представляет дрон MICH 2000

Дрон построен по схеме «летающее крыло» и не имеет отдельных крыльев — их роль выполняет корпус. В каталоге производителя — восемь модификаций дрона для применения как «дипстрайк» или «мидлстрайк». Дальность полета достигает 2000 км, боевая часть — от 25 до 60 кг. Заказчик может выбирать тип связи (аналоговую, цифровую или Starlink), размер топливного бака и наличие системы доведения на цель.

По утверждению производителя, от исходного китайского аппарата у современной версии MICH 2000 не осталось почти ничего, кроме внешнего облика. Изменилась и цена: китайский прототип стоил 50 тысяч долларов, тогда как украинская версия в базовой комплектации обходится в 48 тысяч долларов. Итоговая стоимость зависит от дополнительных опций — системы наведения, количества каналов CRPA-антенны для защиты навигации от РЭБ и других элементов.

За два года компании удалось локализовать производство двигателей, боевых частей, фюзеляжей, плат инициации и ракетных ускорителей с топливом для них. Тем не менее часть компонентов — в частности, CRPA-антенны — по-прежнему закупается за рубежом. Стоимость антенны может достигать 20—25 тысяч долларов за еденицу. Из-за этого уровень локализации дрона колеблется от 55% до 85% в зависимости от комплектации.

У MICH 2000 сегодня только один заказчик — СБУ «Альфа». По данным издания, дрон участвовал в атаках на Москву, на аэродром в городе Энгельс, бил по логистическому хабу Wildberries в Рязанской области. Также его использовали для атаки на Геленджик и объекты военно-морской базы Балтийского флота. Наиболее массированной атакой с участием MICH 2000, по данным «Оборонки» стал удар по порту Усть-Луга, где по цели одновременно ударило более 20 дронов.

Украина намерена в ближайшее время увеличить выпуск до 10 тысяч дронов MICH 2000 в год, для чего расширяет штат и цепочки поставок. Ежемесячно на исследования и разработку реинвестируется около миллиона долларов. Один из новых проектов — модификация MICH+, которая будет отличаться от MICH 2000 внешне (без передних канард), получит боевую часть массой 70 кг, дальность полёта до 600 км с возможностью доведения на цель и ориентировочную цену до 40 тысяч долларов.