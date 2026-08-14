Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко рассказал, что после прихода в группу в 2013 году ему было непросто из-за постоянных сравнений с прежними участниками коллектива — Игорем Сориным и Олегом Яковлевым. Об этом он сообщил в интервью радио «Комсомольская правда», пишет KP.RU.

«Я не понимал, что мне делать, в какую сторону двигаться на сцене, как сделать так, чтобы песни звучали хорошо. Потому что, как ни крути, люди всегда сравнивали меня и с Игорем Сориным, и с Олегом Яковлевым», — поделился он.

По его словам, слова о «дедовщине» в коллективе, которые он произносил раньше, были шуткой. «Я на самом деле шутил. Никакой дедовщины не было. Наоборот, ребята меня поддерживали», — пояснил артист.

В мае 2021 года в YouTube-шоу «Алёна, блин!» Туриченко заявил, что Андрей Григорьев-Аполлонов поначалу «прессовал» его и «увольнял из группы». «Дедовщина была, поверьте мне», — сказал он. Артист привел в пример случай в самолете после гастролей, когда Григорьев-Аполлонов возмутился его отказом уступить ему более удобное место у иллюминатора и начал звонить продюсеру Игорю Матвиенко с требованием уволить Туриченко и нанять нового солиста. Туриченко утверждал, что их мирили все окружающие, но до драк дело не доходило.

Туриченко добавил, что до прихода в группу у него уже был большой сольный опыт, и ему хотелось, чтобы знакомые песни зазвучали по-новому. В этом, по его словам, его поддержали коллеги и продюсер Игорь Матвиенко, посоветовав не подстраиваться под предшественников и исполнять материал по-своему.

В том же интервью Туриченко признался, что не хотел бы, чтобы его сын в будущем выбрал шоу-бизнес. По его оценке, такая карьера — это «нелегкий путь».

«Сцена многого требует, она не прощает ошибок. Можно очень быстро взлететь, а можно очень больно упасть. <…> Мне бы хотелось, чтобы его жизнь не была связана с шоу-бизнесом. Наверное, по причине того, что я разбивал свой лоб, я очень много времени на это потратил, для того, чтобы вообще даже иметь возможность завести семью», — заявил он.

При этом артист сказал, что в любом случае поддержит выбор ребенка. Также он объяснил, почему сына назвали Леоном: семья сначала ждала девочку, но после рождения мальчика родители выбрали короткое имя, которое, по их мнению, хорошо сочетается с отчеством Кириллович.

«Мы как-то были с Дашей на отдыхе, путешествовали по Франции, и почему-то именно там решили, что вот оно — Леон. Были какие-то знаки, какие-то совпадения, и мы подумали: все, точно», — сказал Туриченко.