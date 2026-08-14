Румыния остановила последний рабочий реактор своей единственной Чернаводской АЭС из-за рекордного обмеления Дуная, сообщает The Guardian.

Речь идет о втором энергоблоке станции. Первый реактор Nuclearelectrica остановила еще в конце июля — тоже из-за нехватки в реке воды, которая охлаждает станцию.

Компания объяснила решение «значительным и продолжающимся падением» уровня воды в Дунае. Восстановление работы реактора в ближайшие десять дней не прогнозируется.

Оба энергоблока АЭС «Чернаводэ» мощностью по 706 мегаватт каждый в совокупности обеспечивают 20% всей энергетической генерации Румынии. Из-за дефицита мощностей власти страны объявили на весь август режим энергетической чрезвычайной ситуации и призвали компании и домохозяйства сокращать потребление в часы пиковой нагрузки.

Остановка станции создала немедленные проблемы для соседней Молдовы, которая до 60% дефицита собственной электроэнергии закрывает за счет румынского импорта. Теперь Кишиневу предстоит либо нарастить закупки у Украины — если Киев сможет обеспечить такие поставки, — либо покупать более дорогую энергию у западных стран, либо вводить графики отключений.

«Думаю, нам нужно готовиться к ухудшению ситуации, в том числе к отключениям электричества, хотя сейчас сложно сказать наверняка», — заявил молдавский энергетический эксперт Сергиу Тофилат в эфире Radio Chisinau.

Минэнерго Румынии сообщило, что для компенсации выпавших мощностей включена угольная электростанция на буром угле мощностью 330 мегаватт. Кроме того, власти рассчитывают на увеличение генерации от ветряных станций и гидроэлектростанций — в зависимости от запасов воды в резервуарах.

Как предупреждает ведомство, в крайнем случае крупным промышленным потребителям придется вводить ограничения в вечерние часы для экономии электричества. В начале августа правительство уже сообщило, что автопроизводители Dacia и Ford приостановят производство в стране до 19 августа, чтобы помочь справиться с энергодефицитом.

Проблемы с АЭС в других европейских странах

По данным европейской климатической службы Copernicus, почти две трети Дуная в июле показали самые низкие показатели расхода воды за 34 года наблюдений.

Засуха ударила по атомной энергетике не только в Румынии. Во Франции, которая за счет атомных станций получает около 70% электроэнергии, на этой неделе зафиксирован рекордный дефицит производства — более 20% от нормы. Как отмечает The Guardian, причиной стали одновременно засуха, аномальная жара и наплыв медуз, из-за которых пришлось останавливать работу станций.

По расчетам агентства Agence France-Presse на основе данных компании Électricité de France, в общей сложности проблемы затронули 13 из 57 реакторов французских атомных электростанций.

Соседняя с Румынией Венгрия пока избежала полной остановки своей единственной АЭС «Пакш», четыре реактора которой тоже охлаждаются водой Дуная. Но поскольку уровень реки продолжает снижаться, правительство поручило построить подводную стену — водослив — для регулирования потока воды у станции.

Кроме того, к «Пакшу» направлены две 80-метровых баржи, которые при необходимости можно будет затопить, чтобы поднять уровень воды. АЭС, которая обычно обеспечивает около трети всей электроэнергии Венгрии, частично простаивает еще с конца июля.

Ученые из международной исследовательской группы World Weather Attribution связывают засуху в Европе с антропогенным изменением климата и предупреждают, что ситуация будет усугубляться.

Как пересыхание Дуная бьет по экономике

Обмеление Дуная — второй по протяженности реки Европы — серьезно нарушило судоходство на всем ее протяжении длиной 2850 км, от западной Германии до Черного моря.

«Европейские реки высыхают, и последствия этого катастрофичны», — пишет издание, характеризуя масштаб кризиса.

Ситуация с Дунаем назревала заранее: еще 11 августа директор Национального управления «Воды Румынии» Сорин Рындашу предупреждал, что уровень воды у станции опустился до -230 см — исторического минимума.

«Мы никогда не сталкивались с такими значениями, с такими низкими расходами воды», — говорил тогда Рындашу.

Он также предупреждал, что простой реактора может продлиться не менее двух недель: минимум неделя нужна на то, чтобы ситуация с уровнем воды стабилизировалась, и еще неделя — чтобы нивелировать последствия. Осадков в те дни не ожидалось ни в Румынии, ни в Австрии, расположенной выше по течению Дуная.

По данным румынских СМИ, лето 2026 года стало одним из самых жарких и засушливых в стране за последние десятилетия — в Бухаресте температура поднималась выше +40°C. Аномальная жара спровоцировала лесные пожары, снижение урожайности и рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров.

Работы по расчистке и углублению дна Дуная в критических точках, по словам Рындашу, уже не могли предотвратить остановку реактора, однако должны сократить сроки простоя на два-три дня после того, как уровень воды начнет восстанавливаться. За неделю до остановки, как сообщал чиновник, со дна реки было вынуто около 100 тысяч кубометров грунта.