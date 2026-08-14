За последний год США получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран планирует покушения на главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, предупреждения, переданные американской разведке, включали в себя всевозможные заговоры с целью убить Трампа, например, что его мог застрелить снайпер или что завербованный Ираном человек мог напасть на президента США с ножом на публичном мероприятии.

«Эти сообщения начали поступать в преддверии 12-дневной войны в июне 2025 года и усилились перед решением США начать войну в Иране в феврале.», — отмечает Reuters.

Наиболее подробное предупреждение поступило перед саммитом НАТО в Анкаре в июле. Как стало известно позже, на фоне угроз Трамп скрытно сменил свой air Force One на военный самолет, на котором и улетел из Турции.

«Разведывательное сообщество США давно считает, что Иран хочет отомстить за убийство Трампом иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в 2020 году. Однако ЦРУ не смогло подтвердить некоторые конкретные угрозы жизни Трампа, о которых израильская разведка сообщала с начала прошлого года», — подчеркивает агентство.

Ранее телеканал CNN предположил, что Дональду Трампу, вероятно, придется до конца жизни опасаться покушений со стороны Тегерана.