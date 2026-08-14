Администрация президента США Дональда Трампа отменила статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для 13 стран, что затронуло около 1 миллиона из 1,3 миллиона человек, имевших этот статус по состоянию на март 2025 года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Pew Research Center.

Программа временной защиты действует в США с 1990 года и позволяет иммигрантам, находящимся в стране и приехавшим из государств, которые считаются небезопасными для возвращения — из-за войн, стихийных бедствий или иных кризисов, — легально жить и работать в США от шести до 18 месяцев без угрозы депортации. Статус может неоднократно продлеваться, если опасная ситуация в стране происхождения сохраняется.

На момент возвращения Трампа к власти в январе 2025 года статусом TPS были охвачены выходцы из 17 стран. С тех пор администрация прекратила или начала процедуру прекращения действия программы для 13 из них.

Основная масса лишившихся статуса — граждане Венесуэлы и Гаити. По данным Pew, выходцы из Венесуэлы составляют более половины (59%) всех лишившихся защиты — свыше 615 тысяч человек, поскольку страна получала статус дважды, в 2021 и 2023 годах. Гаитяне составляют около трети (32%) от общего числа.

Решающую роль в ускорении процесса сыграло постановление Верховного суда США, принятое в июне 2026 года: суд разрешил администрации отменить TPS для Гаити и Сирии. Отмена вступила в силу 27 июля, после чего иммиграционная служба (ICE) усилила контроль за сообществами с крупной гаитянской диаспорой.

Помимо Гаити и Сирии, статус был прекращен для Афганистана, Камеруна, Гондураса, Мьянмы, Непала, Никарагуа, Южного Судана, Венесуэлы и Йемена. Еще для двух стран — Эфиопии и Сомали, где TPS охватывал около 6 тысяч человек, — процесс прекращения приостановлен из-за судебных разбирательств.

Действующим статус остается для четырех стран — Сальвадора, Ливана, Судана и Украины, что охватывает порядка 273 тысяч человек. Большинство этих продлений были оформлены еще при администрации Байдена, за исключением Ливана.

Почему отменили защиту

В Белом доме прекращение TPS объясняют тем, что ситуация в затронутых странах стабилизировалась и больше не представляет угрозы для возвращающихся. Особую критику вызывают случаи, когда статус действовал десятилетиями — в частности, для Гондураса и Никарагуа, где он был предоставлен еще в 1998 году после урагана «Митч».

Правозащитные организации, напротив, утверждают, что опасные условия в ряде стран сохраняются, а решения администрации носят дискриминационный характер.

Параллельно власти предлагают обладателям TPS денежные выплаты за добровольный выезд из страны («self-deportation») и ограничивают их право на легальную работу, отзывая разрешения на трудоустройство даже у тех, чей статус формально еще действует.

Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в июне 2025 года, 59% взрослых американцев не одобряют политику прекращения TPS, тогда как 39% ее поддерживают. Позиции резко разделились по партийному признаку: среди демократов против выступают 86%, среди республиканцев за — 68%.