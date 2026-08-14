Украине не хватает людей, техники и боеприпасов для перехвата баллистических ракет, а обслуживание Patriot и HIMARS остается сложной задачей. Такие выводы содержатся в отчете инспекторов Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США за апрель-июнь 2026 года.

В документе со ссылкой на Разведывательное управление Минобороны США (DIA) говорится, что ограниченные людские ресурсы и нехватка техники сказываются на планах Киева по ведению боевых действий. Там же отмечается, что Украина остается зависимой от западных поставок, на которые влияют и другие приоритеты стран-доноров.

Одной из главных потребностей в отчете названы средства ПВО и боеприпасы для борьбы с баллистическими ракетами. Группа содействия безопасности Украине (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U) сообщила, что, несмотря на высокие показатели перехвата беспилотников и крылатых ракет, Киеву по-прежнему не хватает боеприпасов против баллистических угроз.

Документ также фиксирует сокращение числа украинских военных, прошедших американскую подготовку. За квартал обучение в Германии, Косово, Польше, Румынии, Испании, на Украине и в США завершили около 575 человек — на 28,6% меньше, чем в предыдущем квартале.

Еще одна проблема связана с обслуживанием сложных западных систем. Авторы отчета пишут, что украинская сторона по-прежнему не располагает достаточным количеством запасных частей, специализированных инструментов и подготовленных специалистов для полноценного обслуживания сложных систем — в первую очередь комплексов Patriot и реактивных систем HIMARS.

Для устранения этого дефицита задействована международная поддержка: за отчетный период с помощью удаленного технического сопровождения и ремонта на профильных базах в Германии восстановили работоспособность 108 единиц техники — от гаубиц M777 и M119 до систем ПВО Patriot, HAWK и NASAMS.

Тема нехватки боеприпасов для комплексов Patriot ранее поднималась и в публикации Politico: по данным издания, европейские союзники Украины сами располагают ограниченными запасами ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3, а новые производственные линии не успеют нарастить выпуск до начала зимнего сезона.

Ситуацию осложняет и то, что основной объем таких ракет производится в США, а значит их продажа третьим странам зависит от решений действующей американской администрации, которая сама заявляла об истощении части арсеналов на фоне конфликта с Ираном.

Также ранее сообщалось, что киевское Агентство оборонных закупок к началу 2026 года накопило неотработанных авансов по контрактам на сумму свыше $1 млрд — то есть техника, боеприпасы и снаряжение, за которые бюджет уже заплатил, фактически не были поставлены войскам в срок.

Украинские надзорные структуры, в частности профильный Центр противодействия коррупции, указывали, что подобные незакрытые контракты означают отставание в поступлении расходников и техники именно в те месяцы, когда фронту особенно нужны боеприпасы и бронетехника.