Издание ProPublica опубликовало расследование о том, как оборонный концерн General Dynamics потратил более полумиллиарда долларов государственных денег на завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в техасском городе Меските — и так и не наладил выпуск годной продукции. Журналисты утверждают, что расследование построено на интервью с 36 действующими и бывшими сотрудниками компании, армии США, Пентагона и Белого дома, а также на внутренних документах, фото и видео с предприятия.

Спешка вместо снарядов

После начала боевых действий между Россией и Ураиной, в феврале 2022 года, администрация Джо Байдена решила резко нарастить производство снарядов. Конгресс временно отменил часть контрактных процедур, чтобы ускорить финансирование украинских программ, и армия начала раздавать General Dynamics контракты без конкурсных торгов.

Компания, десятилетиями остававшаяся единственным производителем корпусов снарядов калибра 155 мм в стране (завод в Скрантоне, Пенсильвания, работает по технологии времен Корейской войны), предложила вместо проверенного метода использовать новую линию от турецкой фирмы Repkon. Та специализировалась на технологии «flow-forming» — раскатке металла на быстро вращающемся станке, — но никогда не поставляла оборудование Пентагону и не производила именно ту модель снаряда, которая требовалась армии.

Несмотря на опасения — турецкое оборудование прежде работало только со старой модификацией снаряда и из другой стали, — армия не только заключила контракт, но и заказала сразу три производственные линии вместо одной, так и не убедившись, что технология вообще работоспособна.

«Настоящий ад»

Завод торжественно открыли в мае 2024 года: тогдашний министр армии США Кристин Уормут лично поблагодарила руководство General Dynamics. Но, по словам бывших сотрудников, показанные на церемонии снаряды оказались бутафорскими — сделанными из пластика.

Дальше начались проблемы, которые сотрудники описывают как череду промышленных ЧП: роботизированные манипуляторы периодически загорались из-за скопившегося масла, ломали оборудование, роняли раскаленные металлические заготовки. В цехах стоял дым такой плотности, что после смены у рабочих чернела слизь в носу — один из сотрудников описал условия труда как «настоящий ад». Инспекция Управления по безопасности труда США (OSHA) не выявила нарушений, хотя, по словам нескольких бывших работников, дымящие прессы в день визита инспектора почему-то не запускали.

Американские рабочие General Dynamics даже заподозрили присланных Repkon турецких специалистов в промышленном саботаже — впрочем, армия заявила, что доказательств этому не нашла.

Новые контракты вместо расследования

Пока внутри завода нарастал хаос, публично компания и армия говорили о «наращивании производства» и «отсутствии серьезных задержек». В реальности же первая линия так и не выпускала годных снарядов, а General Dynamics срывала дедлайн за дедлайном — по подсчетам ProPublica, восемь раз подряд.

В августе 2025 года армия остановила работу двух из трех линий. Расторгать контракт военные не стали — по словам бывшего чиновника, это грозило многолетними судебными тяжбами. При этом в декабре 2025 года компания все равно получила от Пентагона очередной транш — $26,3 млн. Согласно отчету генерального инспектора Минобороны, обнародованному в июле 2026 года, завод не произвел ни одного пригодного снаряда за все время работы. При этом сама General Dynamics утверждает, что «выполнила или превысила требования» контракта.

По данным ProPublica, после остановки линий в Мескуите подразделение General Dynamics, ответственное за проект, получило новые контракты на общую сумму $2,5 млрд. Для решения проблем на заводе компания объявила о партнерстве с еще одним малоизвестным подрядчиком — стартапом Deterrence, который специализируется на технологиях искусственного интеллекта и ранее вообще не имел опыта в оборонной промышленности.

Оружие недоехало до Украины

Пока в США разбираются с провалом техасского завода, схожие проблемы с исполнением оружейных контрактов фиксируются и по другую сторону цепочки поставок — у самой Украины. Как писал RTVI со ссылкой на портал Clash Report и данные украинского Минобороны, Киев заплатил более $1 млрд за вооружение, которое так и не поступило на фронт.

По состоянию на 1 января 2026 года у Агентства оборонных закупок Украины (АОЗ) накопилось неотработанных авансов на 45,8 млрд гривен — это около $1,07 млрд. Для сравнения: в декабре 2024 года этот показатель составлял всего 14,7 млрд гривен. Каждый такой невыполненный контракт означает, что фронт недополучает снаряды, беспилотники и бронетехнику.

Украинские надзорные органы обвиняли закупочное агентство в занижении реальных цифр задолженности и в ограничении доступа к данным о закупках; опубликовать проверенную статистику ведомство решилось лишь под давлением общественности. Антикоррупционные организации страны назвали часть таких контрактов «оружием на бумаге».

В АОЗ резкий рост суммы объяснили тем, что сроки поставок по ряду контрактов истекли одновременно в конце декабря 2025 года, а также ущербом, который российские удары нанесли украинским оборонным предприятиям, — из-за этого оказалось приостановлено исполнение контрактов почти на $467 млн. К концу июля ведомству удалось втрое сократить объем неотработанных авансов, однако около $262 млн по контрактам 2024 года остаются замороженными на фоне судебных разбирательств с четырьмя проблемными поставщиками.

Ранее, в мае 2025 года, Financial Times со ссылкой на украинское Минобороны писала, что страна потеряла более $700 млн авансовых платежей иностранным оружейным брокерам за так и не полученные вооружение и боеприпасы.