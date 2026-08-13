Украина через третью сторону направила России предложение о прекращении атак на цели в Черном море, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Киев пока не получил ответа на свое предложение, добавил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала сторонам российско-украинского конфликта предложение о моратории на военные действия в Черном море. Он пояснил, что участившиеся атаки на суда вызывают у турецких властей большую тревогу.

13 августа замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не получала официальных предложений на тему прекращения боевых действий в Черном море.

«В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, о перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам. Но никаких формализованных предложений мы не получали», — сказал он, отвечая на вопрос о том, было ли получено соответствующее предложение, выдвинутое ранее Турцией (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Грушко, позиция Москвы «по так называемым паллиативным методам смягчения военной ситуации хорошо известна». «Никакой мир не может быть достигнут без устранения первопричин возникновения конфликта», — подчеркнул дипломат.

Турецкая газета Yeni Şafak писала, что Турция может выступить с инициативой о создании в Черном море двух отдельных коридоров безопасности для защиты коммерческих судов, следующих в Россию и на Украину. Согласно задумке, Москва и Киев могут обязаться не наносить удары по этим маршрутам.

Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщал, что представители администрации США после серии атак на суда в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) добились от властей Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти. По данным агентства, Киев пообещал не атаковать танкеры, направляющиеся к терминалу КТК, если они не находятся под украинскими санкциями, не принадлежат российским владельцам и не перевозят российскую нефть или другие грузы.

Как выяснила Financial Times, Украина прекратила удары беспилотниками по инфраструктуре КТК в Черном море после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вашингтон был обеспокоен тем, что атаки дестабилизируют нефтяной рынок и наносят ущерб американским компаниям, говорится в статье.

Кремль называл удары беспилотников по танкерам в Азовском и Черном морях террористическими атаками в отношении международной энергетической инфраструктуры. В МИД РФ призвали международное сообщество оказать влияние на Украину для прекращения атак на сухогрузы.