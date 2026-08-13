Жара в Европе, которая привела к понижению уровня воды в Дунае, стала «неожиданным союзником» России в конфликте с Украиной. Об этом пишет Newsweek.

По мере интенсификации ударов России по украинским портам на Черном море, Дунай начал играть для Киева роль одного из ключевых путей для экспорта зерна в Европу, отмечает издание. Однако в условиях аномальной жары и отсутствия осадков резервные системы Украины подвергаются критической нагрузке.

Помимо этого, аномальная жара нанесла сильный удар по чувствительной к погодным условиям электрической инфраструктуре, привела к увеличению площади пожаров на украинской территории и вызвала перебои с поставками воды в южных регионах.

В материале также упоминается опубликованная на сайте агентства ТАСС статья главы Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолия Тихонова «Знойный передел: кто заплатит за европейский неурожай». В ней содержится обвинение в адрес западных стран из-за усиления конкуренции Европы с Африкой и Ближним Востоком за дефицитные ресурсы.

В сложившихся обстоятельствах России предлагается закрепить за собой статус «всемирной житницы» и предложить модель кооперации «без колониальной логики» европейских стран, говорится в статье.

Ранее заведующий Лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов рассказал RTVI о грядущей глобальной дорогостоящей перестройке, которая потребуется европейскому судоходству и энергетике, столкнувшимся с понижением уровня вод в крупнейших реках континента.