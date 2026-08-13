Армения ищет дружественное решение с Россией по вопросу концессионного управления железными дорогами в республике. Об этом сообщил на брифинге армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что Армения не хочет разрывать договор с российской стороной и «идти на острые решения». Однако «сегодняшняя ситуация препятствует» интеграции железных дорог страны в международную транспортную сеть, передает «Интерфакс».

«Решение заключается в том, чтобы мы взаимно понимали и учитывали интересы друг друга, идя на определенные компромиссы, одним из которых может быть продажа Россией концессионных прав», — цитирует Пашиняна Armenpress.

По его словам, российская сторона могла бы сохранить миноритарную долю в проекте либо Москва и Ереван разделили бы лицензии на управление инфраструктурой и перевозками.

Пашинян заявил, что сейчас потенциальные крупные пользователи армянских железных дорог ищут пути в обход Армении из-за того, что инфраструктура находится в российской концессии.

«Мы видим, что они не пользуются [этим маршрутом], ищут другие пути в обход Армении. Мы спрашиваем, почему они обходят Армению, и понимаем, что основная причина именно в этом», — приводит слова премьера Armenia Today.

Россия управляет армянскими железными дорогами по концессии через «дочку» РЖД — компанию «Южно-Кавказские железные дороги». Соответствующее соглашение было подписано в 2008 году и действует 30 лет с правом продления еще на десять лет. В феврале Никол Пашинян предложил России продать концессию на армянскую ж/д третьей стране, дружественной как Москве, так и Еревану. Премьер объяснил это тем, что «некоторые силы» предлагают не прокладывать железнодорожное сообщение по территории Армении в рамках «Маршрута Трампа», поскольку ж/д республики находятся под российским управлением. Это лишает Армению конкурентного преимущества, заявил Пашинян.

О выборе между ЕС и ЕАЭС

Армения продолжит курс на диверсификацию экономических связей даже при полном снятии ограничений на импорт продукции в Россию, сообщил Пашинян на брифинге.

«Проблема возникает тогда, когда наш экспорт или импорт зависит либо в значительной степени зависит от одного звена», — пояснил свою позицию Пашинян.

Ранее 13 августа премьер отметил на заседании правительства, что программы диверсификации экономики в стране не работают. Одной из причин он назвал неготовность бизнеса адаптироваться к изменениям. Доминирующее положение одного партнера в экономических связях Пашинян назвал угрозой госбезопасности.

Комментируя требования российской стороны сделать выбор между Евросоюзом и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Пашинян заявил, что Армении одинаково нужны оба объединения, пока у нее нет альтернатив или пока жители республики не сделают свой выбор.

«Выберут ЕАЭС — будем в ЕАЭС, выберут ЕС — будем в ЕС. Но этот шаг должен созреть», — сказал он.

Глава армянского кабмина также допустил возможность третьего сценария ― «ни ЕАЭС, ни ЕС»: «Кто вообще сказал, что все обязательно должны куда-то вступать?»