Министерству иностранных дел России неизвестно об официальных обращениях со стороны Великобритании на тему возобновления контактов по военной линии с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломата попросили прокомментировать статью The Times, в которой утверждается, что Лондон заинтересован в возобновлении контактов с российским военным руководством с целью избежать инцидентов, способных спровоцировать прямой конфликт между странами.

«На сегодняшний день <…> мне неизвестно о каких-то официальных обращениях со стороны либо министерства иностранных дел, либо военного ведомства Великобритании», — сказал Грушко на полях IV форума «Арктика — регионы» (цитата по ТАСС).

По его словам, если британская сторона хочет вступить с Москвой в политический диалог, то «платформа для этого существует».

Грушко также отметил, что действует большое количество соглашений в сфере морской безопасности, а также по предотвращению и недопущению военных инцидентов.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила о желании британских властей возобновить контакты с военным руководством РФ, чтобы избежать инцидентов, потенциально способных спровоцировать прямые боевые действия между странами на фоне опасений «непреднамеренной эскалации». По данным газеты, с таким требованием столкнулся новый министр обороны Соединенного Королевства Уэс Стритинг.

Отмечается, что вопрос о возобновлении контактов Британии с РФ был поставлен после того, как в июне российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в Ла-Манше. Незадолго до этого Лондон объявил о перехвате в этом проливе нефтяного танкера, относящегося к так называемому «теневому флоту» России.

Контакты между военными руководителями Британии и России не проводятся с сентября 2022 года, когда глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел разговор с тогдашним начальником штаба обороны британской армии адмиралом Тони Радакином, указывает The Times. Последующие попытки британского военачальника связаться с Герасимовым были безуспешными, говорится в материале.

В 2024 году Британия выслала из страны российского военного атташе. Россия ответила зеркально.