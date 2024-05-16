МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Об этом говорится в сообщении министерства. Дипломат должен покинуть Россию в течение недели.

Эти шаги стали ответом на действия британского правительства, которое объявило 8 мая о высылке российского военного атташе. Лондон считает его негласным офицером военной разведки. Это первый случай выдворения российского военного атташе из Великобритании со времен окончания холодной войны, отмечал The Guardian.

МИД России назвал это решение недружественным и безосновательным. 16 мая представителю британского посольства в Москве был заявлен протест в связи с этими мерами.

«Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — заявили в ведомстве.

Реакция российской стороны не исчерпывается высылкой британского атташе, о других ответных шагах будет объявлено позже, добавили в МИД.

Меры Великобритании

Помимо выдворения российского дипломата, власти Великобритании решили снять дипломатический статус с нескольких объектов российской недвижимости. Речь идет в частности о поместье Сикокс Хит в графстве Сассекс, а также об отделении торговли и обороны лондонском районе Хайгейт. По версии британского правительства, эта недвижимость могла использоваться в разведывательных целях.

Также будет ограничен срок пребывания российских дипломатов в Соединенном Королевстве. Эти меры приняты в ответ на «серию злонамеренных действий», совершенных на территории Великобритании и других стран, заявили в правительстве.

В качестве примера британские власти привели арест шестерых граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Еще пять человек обвиняются во «враждебной деятельности в интересах России» по делу о поджоге связанного с Украиной предприятия в промзоне на востоке Лондона.

Великобритания и ее союзники также обвиняют Россию в серии кибератак, шпионаже в Италии и Болгарии, планированиии диверсий против военной помощи Украине в Германии и Польше, нарушении воздушного пространства других стран, глушении сигналов GPS «с последствиями для гражданской авиации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон воспользовался «откровенной ложью», чтобы обосновать высылку российского атташе и меры против российской недвижимости.