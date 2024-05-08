Великобритания вышлет из страны российского военного атташе, а также лишит дипломатического статуса несколько объектов недвижимости, принадлежащих России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британское МВД.

«Мы вышлем российского военного атташе, который является негласным сотрудником военной разведки», — заявил глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в парламенте.

По решению британских властей статус дипсобственности будет снят, в частности, с поместья Сикокс Хит в Сассексе, а также с торгового и оборонного представительства в лондонском районе Хайгейт, уточняется на сайте правительства Великобритании. По версии британских властей, участок в Хайгейте Москва использует в разведывательных целях.

Министерство также объявило об ограничении выдачи российских дипломатических виз и сокращении их срока действия. Клеверли пояснил, что это ответ на «вредоносную деятельность России» не только в Великобритании, но и в странах Евросоюза.

Британские власти приводят в пример ситуацию с задержанием в конце апреля пятерых граждан, которые, по данным ведомства, совершали диверсии в интересах России. По версии королевской прокуратуры, в марте 2024 года обвиняемые подожгли склад на востоке Лондона, который якобы принадлежал украинским гражданам.

После объявления решений британского правительства официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст на это «адекватный ответ», сообщает ТАСС. Кроме того, Захарова отвергла обвинения Лондона в том, что Москва якобы имеет отношение к поджогу складов. Она назвала эти обвинения «провокацией».

НАТО 2 мая опубликовало заявление, в котором обвинило Россию в совершении «вредоносной деятельности» на территории европейских стран, входящих в военный блок. В альянсе считают, что Москва якобы организовала несколько диверсий, актов насилия, а также кибератак на территории Чехии, Великобритании, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы и Польши.

МИД России 6 мая вызвал посла Великобритании Найджела Кейси, которому выразили решительный протест после высказывания британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Тот, в свою очередь, заявил, что Украина «имеет право» наносить удары по территории России британским оружием.