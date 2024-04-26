Королевская прокуратура Великобритании (CPS) предъявила обвинения пятерым мужчинам по подозрению в совершении враждебных действий, выгодных России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении прокуратуры говорится, что задержанных подозревают в поджоге некой коммерческой недвижимости, связанной с Украиной. По данным ведомства, преступление было совершено в марте 2024 года.

Руководитель специального отдела CPS по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс раскрыл личности задержанных и рассказал, что все они являются фигурантами одного уголовного дела. Один из обвиняемых, 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир, предположительно участвовал в планировании поджога «ради выгоды России».

По данным Sky News, Эрла считают причастным к мошеннической деятельности, «исследовании и разведке целей», а также к попытке вербовки для помощи иностранной разведке. Телеканал со ссылкой на судебные документы сообщает, что 20-летний британец был связан с ЧВК «Вагнер».

Британцу предъявлено обвинение в организации и финансировании поджогов двух объектов в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона 20 марта, уточняет Sky News. Цель поджогов в документах обозначена как «Мистер Икс».

Еще двое мужчин — 60-летний Пол Инглиш и 21-летний Нии Менаш, по версии следствия, были исполнителями преступления. Их, а также некоего 22-летнего Джейка Ривза, обвиняют в поджоге с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, Ривза подозревают в согласии получить материальную выгоду от иностранной разведки. Пятый задержанный — 22-летний Дмитриус Паулауска — обвиняется в хранении информации о теракте.

В прокуратуре уточнили, что первого подозреваемого задержали 19 апреля в рамках принятого в 2023 году закона об угрозах национальной безопасности со стороны лиц, действующих в пользу иностранного государства. По данным ведомства, все подозреваемые являются британцами, последние задержания состоялись 25 апреля.

По данным Bild, задержанные устроили поджог здания в Восточном Лондоне. СМИ считают, что речь идет о складе в промзоне Стаффа-Роуд, который принадлежал украинским предпринимателям Михаилу Приходько (Бойков) и его жене Елене Бойковой. Как пишет газета The Daily Telegraph, в горевшем складе работали украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон написал на своей странице в соцсети Х, что «глубоко обеспокоен» ситуацией с задержаниями своих граждан, действовавших в пользу России. Он добавил, что к ответственности будут привлечены все, кто связан с иностранным вмешательством в дела государства.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов, также признан нежелательной организацией