Министерство обороны Великобритании проверяет сообщения о том, что российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, выстрелы были произведены на расстоянии менее 500 метров от судна, которое находилось примерно в 37 км к югу от острова Уайт. С военного фрегата HMS Tyne к яхте отправляли катер, чтобы опросить экипаж и удостовериться в безопасности всех на борту. Выяснилось, что никто на яхте не пострадал, и сейчас судно продолжает свой маршрут.

Остров Уайт — самый крупный остров у побережья Англии, расположенный в проливе Ла-Манш и отделенный от основной части страны проливом Те-Солент.

Британское Минобороны подтвердило, что расследует обстоятельства инцидента, однако источники в ведомстве считают произошедшее «изолированным эпизодом», не имеющим какой-то масштабной подоплеки.

По их оценке, инцидент не связан с задержанием у острова Уайт нефтяного танкера Smyrtos, принадлежащего российской компании. Британские власти конфисковали судно несколько дней назад — это первый с 2022 года случай, когда они самостоятельно задержали судно по подозрению в нарушении санкций против РФ, но операция все равно проводилась в координации с французскими военными моряками.

Что известно о фрегате, который якобы стрелял в Ла-Манше

«Адмирал Григорович» — головной фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль назван в честь адмирала Ивана Григоровича, военно-морского министра России в 1911—1917 годах. Он был заложен в декабре 2010 года на калининградском судостроительном заводе «Янтарь», спущен на воду в марте 2014 года и введен в эксплуатацию в марте 2016 года. Водоизмещение фрегата составляет около 4 тыс. тонн, длина — 124,8 метра, ширина — 15,2 метра.

Корабль развивает скорость до 30 узлов и может находиться в автономном плавании до 30 суток. На его вооружении находятся крылатые ракеты «Калибр-НК», зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, торпедные аппараты и палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.