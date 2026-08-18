Боевые действия в секторе Газа необходимо прекратить, а гуманитарную ситуацию — стабилизировать, прежде чем переходить к следующим этапам плана Трампа. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. По словам дипломата, в Москве выступают за объединение Палестины на платформе ООП, где «нет отторжения Израиля». При этом в Москве «желают всяческих успехов» миссии Совета мира в Газе.

«Сейчас объявляется о переходе ко второй стадии этого плана. Мы, конечно, также желаем всяческого достижения успехов», — ответил Анатолий Викторов на вопрос RTVI о шансах представителя Совета мира по Газе Николая Младленова и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Джареда Кушнера, которые 17 августа прилетели на переговоры в Израиль.

Посол напомнил, что когда было объявлено перемирие при участии США и других посредников, Россия в лице президента приветствовала прекращение кровопролития.

«Прежде чем переходить ко второму, третьему и прочим этапам, надо стабилизировать ситуацию, прекратить насилие, решить гуманитарные вопросы. Некоторое облегчение фиксируется, в том числе представителями ООН, но этого далеко недостаточно для потребностей населения Газы», — признал Анатолий Викторов.

Дипломат отдельно отметил посреднические усилия Египта в урегулировании конфликта в палестинском эксклаве.

«Очень активно работают по этому направлению наши египетские коллеги. Мы это только приветствуем, потому что главное, чтобы региональные державы чувствовали ответственность и вносили вклад», — добавил глава российской дипмиссии в Тель-Авиве.

Анатолий Викторов напомнил, что Россия выступает за объединение палестинских политических сил на платформе Организации освобождения Палестины (ООП).

«Мы настаиваем, чтобы это объединение было на платформе ООП. Там нет отторжения Израиля, есть признание важности сотрудничества между палестинскими фракциями и властями Израиля, важности диалога между ними, чтобы решить этот затянувшийся вопрос», — подчеркнул посол России.

Москва официально поддерживает восстановление палестинского национального единства на политической платформе ООП (в нее входит ФАТХ, на основе которой действует Палестинская национальная администрация в Рамалле) и создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточной Иерусалиме. Газа же с 2007 года находилась под властью ХАМАС, который враждовал с ФАТХ на Западном берегу. В июле в ХАМАС заявили о готовности передать управление сектором временному техническому комитету.

16 августа переговоры по сектору Газа прошли в Египте — на фоне отказа Израиля выполнять план по переходу ко второму этапу урегулирования конфликта. Как заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ не уйдет из Газы, пока ХАМАС полностью не разоружится, и сектор не будет демилитаризован.

Представители ХАМАС провели встречи с главой разведывательного ведомства Египта Хасаном Рашадом, а также с прилетевшими в Каир спецпосланником президента США Джаредом Кушнером и верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым. На следующий день американский эмиссар встретился в Иерусалиме с Нетаньяху.

Как сообщила канцелярия главы кабмина Израиля, Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для сектора Газа, при этом восстановление сектора начнется только после демилитаризации вооруженных палестинских группировок.