Отношения между Израилем и Россией вряд ли кардинально изменятся после выборов в кнессет. Об этом в специальном интервью RTVI заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Гадать — дело неблагодарное. Я уверен, что наши отношения выдержали проверку временем», — отметил глава дипмиссии.

По его словам, «несмотря на нынешние сложные обстоятельства, все-таки динамика [в отношениях] сохраняется, диалог продолжается, и даже в экономической сфере все более-менее идет по накатанной». Анатолий Викторов, занимающий пост посла России в Израиле с 2018 года, напомнил, что «имел возможность поддерживать отношения с администрацией и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и Нафтали Беннета».

«И в общем-то у меня [сложилось] впечатление — я думаю, что оно близко к реальности, — что после выборов вряд ли мы будем ожидать какого-то кардинального изменения внешнеполитического курса Израиля в плане отношений с Россией», — предположил Анатолий Викторов в беседе с RTVI.

Тема России и российско-израильских отношений — не главная в предвыборной повестке, признал посол. Тут «преобладают вопросы безопасности, обстановка в регионе и другие проблемы внутриполитической жизни».

«При этом проблематика взаимоотношений России с Ираном, конечно, иногда используется в спекулятивных целях. Подчеркивается, что это якобы какая-то антиизраильская линия. Мы спокойно, аккуратно объясняем, что Россия — большая страна, это супердержава, у нас очень много разнообразных, обширных интересов. И мы всегда объясняем, что никакое наше сотрудничество ни с Ираном, ни с другими странами не направлено против третьих стран», — заключил Анатолий Викторов.

Парламентские выборы в Израиле намечены на 27 октября. По результатам будут избраны 120 депутатов кнессета. Для большинства той или иной коалиции необходимо получить 61 место. На выборах 2022 года победила партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху, который вновь занял кресло премьер-министра.