На состоявшихся выборах девятого созыва Госдумы по федеральному избирательному округу лидирует «Единая Россия», передает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома по промежуточным итогам подсчета голосов.

Голосование все еще продолжается — за рубежом. Последними закроются избирательные участки в Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике, это произойдет в понедельник в 05:00 мск. В 11:00 глава ЦИК Элла Памфилова обещала обнародовать актуальные обновленные данные об итогах голосования.

После обработки 32,92% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) «Единая Россия» заняла первое место по федеральному избирательному округу — у нее почти 57% голосов.

В тройку лидеров также попали КПРФ (почти 14%) и ЛДПР (9,26%).

Первую пятерку замыкают «Новые люди», набравшие чуть более 8%, и «Справедливая Россия» с 5,22%.

Остальные партии, кандидаты от которых были представлены на выборах в Госдуму, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Более того, самой успешной из них — Партии пенсионеров — удалось набрать лишь 2,13%.

Еще четыре партии не достигли даже 1%. Российская экологическая партия «Зеленые» набрала 0,95%, «Коммунисты России» — 0,89%, «Родина» — 0,64%, Партия прямой демократии — 0,32%.

Электронное голосование

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в электронном дистанционном голосовании места распределились по-другому: «Единую Россию» поддержали более 49% избирателей.

Второе место заняли «Новые люди» с 15,42% голосов, а замкнула тройку лидеров КПРФ с 12,26% голосов.

На четвертой строчке оказалась ЛДПР (10,79%), на пятой — «Справедливая Россия» (5,75%).

В Москве расстановка сил по предварительным результатам электронного голосования оказалась немного иной.

В первой тройке позиции партий совпали: избиратели отдали «Единой России» 52,6% голосов, КПРФ — 10,6% голосов, а «Новым людям» — 10,46%.

Но «Справедливая Россия» заняла четвертое место (7,01%), а ЛДПР — пятое (7%).

Одномандатные округа в Москве

По одномандатным округам в Москве кандидаты от «Единой России» получили 16 мандатов — таковы предварительные данные и электронного, и «бумажного» голосования от столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Предварительно у каждого из кандидатов от ЕР около либо более 40% голосов избирателей, которые проголосовали бумажными и электронными бюллетенями 18—20 сентября», — уточняет ТАСС.

Глава штаба Вадим Ковалев пояснил, что «это только первые протоколы», и «данные будут обновляться».