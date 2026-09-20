Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что скоростная железнодорожная линия Белград—Будапешт откроется для движения в октябре.

По его словам, за оставшееся время Венгрия должна закончить тестирование своего участка пути.

«В октябре, точно. Когда именно в октябре, спрашивайте не нас, а венгров, мы свою работу завершили», — сказал Вучич.

Портал Blic пишет, что финальное тестирование у венгров запланировано на 4 или 5 октября, а открытие линии произойдет через 7 или 14 дней после этого — но в любом случае в октябре.

«У них это завершающее тестирование 4 или 5 октября, а после этого — когда это будет зависеть от них — либо 14 дней после этого, либо 7 дней, но точно в октябре. Нам станут ближе Вена, Братислава и Прага», — сообщил сербский лидер.

Когда линия полностью заработает, время в пути между Белградом и Будапештом сократится с 8 часов до примерно 3,5 часа.

Венгерские издания Infostart и Economx, ссылаясь на заявление Вучича, отмечают, что при таком сценарии движение по всей линии Будапешт—Белград может начаться во второй половине октября или в конце месяца.

Economx подчеркивает, что дата пока не может считаться окончательной, и пока лишь «видна финишная прямая».

Более точные технические детали предстоящего теста раскрыл министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези. Как сообщает Mondo, 3 и 4 октября на венгерском участке пути пройдет тестирование под полной нагрузкой: пустые поезда будут несколько часов ездить со скоростью до 160 км/ч, имитируя движение в периоды максимального пассажиропотока.

По словам Витези, итог этого испытания напрямую повлияет на решение об открытии регулярных пассажирских линий. Он уточнил, что предыдущие проверки систем управления поездами прошли без нарушений безопасности, а все обнаруженные незначительные недостатки были устранены.

Портал Vajma добавляет, что успешное завершение октябрьского теста не означает автоматического немедленного запуска пассажирского движения: венгерская сторона привязывает открытие линии не к конкретной дате, а к завершению всех технических и предохранительных процедур.

Строительные работы на венгерском участке практически завершены, грузовое движение по новому пути уже началось. Главным препятствием для запуска пассажирских перевозок остается полная готовность и надежность работы европейской системы управления поездами уровня ETCS Level 2.

Эта система непрерывно контролирует скорость составов и безопасное расстояние между ними, что является ключевым условием для движения пассажирских поездов со скоростью 160 км/ч. Витези подчеркнул, что пассажиров смогут перевозить только после того, как независимые эксперты и профильные службы дадут окончательное подтверждение готовности системы.

Ранее, как напоминает Economx, на венгерском участке уже возникали сложности с системой обеспечения безопасности и управления поездами: летом были обнаружены программные ошибки, из-за которых запуск движения между Сербией и Венгрией несколько раз переносился.

В том же интервью Вучич затронул и тему продажи российской доли в нефтяной компании Сербии NIS. По его словам, контрольный пакет должна выкупить венгерская компания MOL, и решение по сделке уже не зависит от сербского государства — Белград, как заявил президент, выполнил все, что от него требовалось.

Вучич отметил, что за кулисами продолжаются переговоры с американской стороной, и на итог сделки влияют геополитические интересы всех участников, включая расклад политических сил в Венгрии. Он признал, что сам не может точно предсказать, как разрешится эта ситуация.

По словам сербского президента, Россия заинтересована сохранить контроль над NIS, тогда как США хотели бы, чтобы российская доля не осталась в руках Москвы, при этом Вашингтону нужно решить, должна ли актив получить европейская страна или американская сторона.

Напомним, Вучич планирует покинуть пост президента Сербии 27 сентября, после чего 25 октября в стране пройдут досрочные парламентские выборы. По имеющейся информации, в дальнейшем он намерен продолжить политическую карьеру на посту премьер-министра.