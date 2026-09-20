Президент США Дональд Трамп объявил, что планируемая триумфальная арка в Вашингтоне превратится в военный комплекс с дронами, снайперами и запасами боеприпасов. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«По настойчивой просьбе Вооруженных сил США и в целях национальной безопасности я согласился преобразовать величественную Триумфальную арку… в первоклассный Военный комплекс/Триумфальную арку», — написал Трамп.

По словам президента, сооружение будет «размещать, хранить и иметь возможность оперативно применять большое количество дронов, а также снайперов — как на крыше, так и на прилегающей площади, и дополнительно хранить крупные запасы снайперских патронов».

Трамп подчеркнул уникальность будущего объекта и заявил, что аналогов ему не будет нигде в мире.

«Из 59 крупнейших городов и столиц планеты Вашингтон — единственный, у которого нет триумфальной арки, но теперь она появится — и станет, безусловно, величайшей из всех», — написал президент.

Речь идет о 76-метровой арке, которую планируют построить на кольце возле Мемориального моста, между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Высота сооружения вдвое превысит высоту Мемориала Линкольна, отмечает ABC News.

В Пентагоне на запрос о комментарии ответили, что не могут добавить ничего сверх поста президента. Белый дом и отвечающее за федеральные земли МВД США вообще не ответили на запросы, пишет The Washington Post.

По данным издания, администрация в рамках обязательного федерального процесса сохранения исторического наследия уже консультировалась с профильными ведомствами округа Колумбия и штата Вирджиния, однако тема превращения арки в военный объект не поднималась.

Проект арки уже сталкивался с юридическими препятствиями. Недавно федеральный судья округа Колумбия Танья Чуткан обязала администрацию за 48 часов уведомлять суд перед началом любых работ на Memorial Circle, отмечает NPR.

Memorial Circle (Мемориальный круг) — это крупная и сложная транспортная развязка с круговым движением, расположенная вблизи Арлингтонского мемориального моста (Arlington Memorial Bridge) и Арлингтонского национального кладбища в районе Вашингтона и Вирджинии.

Иск подала группа ветеранов войны в Вьетнаме совместно с историком архитектуры — они утверждают, что арка осквернит священную территорию Арлингтонского кладбища, а президент не имеет полномочий возводить сооружение без одобрения Конгресса.

Решение суда было принято на следующий день после того, как министр внутренних дел Дуг Бургум написал в соцсети X о планах администрации начать раскопки в течение двух недель — несмотря на то, что проект еще не получил финального одобрения Национальной комиссии по планированию столичного округа (NCPC) и других федеральных инстанций.

В апреле дизайн арки одобрила Комиссия по изящным искусствам, в состав которой Трамп включил своих сторонников, сообщает NBC News.

В июле предварительный план площадки и здания одобрила сама NCPC, возглавляемая назначенцами Трампа. На прошлой неделе арка также прошла проверку Федерального управления гражданской авиации на предмет безопасности полетов — ведомство заявило, что сооружение не создаст угрозы для самолетов, хотя находится в нескольких милях от аэропорта имени Рейгана.

Строительство планируется начать уже в ноябре. Новые заявления о военном назначении арки — уже второй случай, когда Трамп связывает спорный строительный проект с национальной безопасностью, напоминает NBC News.

Ранее по схожей схеме президент обосновывал необходимость строительства бального зала в Белом доме: сначала он объяснял это потребностью принимать гостей, а затем стал называть сооружение «крайне необходимым объектом национальной безопасности», указывает Washington Post.

В апреле Белый дом в федеральном апелляционном суде заявлял, что проект, включающий бальный зал, «необходим для обеспечения безопасности Белого дома и его территории». Спустя несколько недель вооруженный человек прорвался через контрольно-пропускной пункт во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, что подтолкнуло президента к новым призывам о создании специального помещения для мероприятий.

Судебные споры вокруг бального зала дошли до Верховного суда США, который в конце августа разрешил администрации продолжать строительство. National Trust for Historic Preservation, подавший иск против единоличного решения президента о проекте, по мнению суда, не имел оснований для претензий.

Арка — не единственный масштабный проект Трампа в Вашингтоне. Среди прочих инициатив — переименование и реновация Центра Кеннеди, обновление Мемориального пруда у Мемориала Линкольна и перестройка гольф-поля в East Potomac Park, которая может существенно ограничить доступ горожан к беговым и велосипедным дорожкам.

Помимо этого президент добился строительства вертолетной площадки на территории Белого дома и настаивает на ремонте городских фонтанов.