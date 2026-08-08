Апелляционный суд США приостановил строительство бального зала в Белом доме стоимостью $400 млн, которое велось по распоряжению президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Судьи Патрисия Миллет и Брэдли Гарсия, представляющие большинство в коллегии, пояснили, что президент является лишь «временным арендатором», а не владельцем Белого дома, и решение о строительстве подобных объектов должно приниматься Конгрессом.

«Каждый президент — временный арендатор, а не владелец Белого дома и его резиденции», — говорится в решении суда.

Они также подчеркнули, что их решение не касается проекта как такового, а лишь констатирует, что администрация Белого дома не имеет права реализовывать его без санкции Конгресса.

«Это решение не имеет ничего общего с тем, желателен ли предлагаемый бальный зал с политической точки зрения», — добавили судьи.

Ранее Трамп снес историческое восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для бального зала площадью 8,3 тыс. кв. метров, который он неоднократно называл «подарком» американскому народу.

Иск против строительства подал Национальный фонд сохранения исторического наследия, указав на отсутствие одобрения Конгресса.

В апреле федеральный судья Ричард Леон уже ограничивал строительство только подземной частью, сочтя ее необходимой для безопасности, но запретил возведение самого бального зала.

Решение апелляционного суда подтверждает эту позицию, однако его вступление в силу отсрочено на две недели, чтобы дать администрации время подать апелляцию в Верховный суд США.

Судья Ниоми Рао, назначенная Трампом, высказала особое мнение, поддержав утверждение президента о том, что проект находится в его компетенции. Президент США ранее резко критиковал решение судьи Леона, обвиняя его в ненависти к себе и попытках помешать строительству.

Споры о границах президентской власти в вопросах использования Белого дома длятся уже несколько лет. Трамп настаивает на своем праве распоряжаться резиденцией по своему усмотрению, тогда как оппоненты указывают на необходимость соблюдения процедур и одобрения со стороны законодательной власти.