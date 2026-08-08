Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума из-за аномальной жары, конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO).

Индекс цен на продовольственные товары, отслеживающий ежемесячные изменения корзины товаров, в июле вырос до 131,1 пункта, что стало самым высоким показателем с января 2023 года. Рост зафиксирован по всем основным категориям, включая зерновые, сахар и растительные масла.

По данным ФАО, цены на зерновые выросли на 3,4% за месяц, в том числе пшеница подорожала на 5,8%. На это повлияли как аномальная жара в ключевых регионах-производителях, так и нарушения экспортных потоков в Черном море из-за обострения конфликта между Россией и Украиной.

Кукуруза прибавила 3,6% на фоне опасений по поводу засушливой погоды в «кукурузном поясе» США.

Сахар подскочил в цене на 5,6% в связи с устойчивой жаркой погодой в ЕС и новыми правилами в Бразилии, увеличившими долю этанола в бензине.

Цены на растительные масла выросли на 2% из-за высокого спроса со стороны индонезийского биодизельного сектора и роста цен на сырую нефть.

Помимо погоды, конфликты напрямую влияют на глобальную продовольственную безопасность. Около трети удобрений перевозится через Ормузский пролив, где недавние военные действия создали серьезные риски для поставок. Война в Иране, по данным ФАО, уже несколько месяцев оказывает давление на цены через этот канал.

В то же время цены на мясо в июле снизились на 2,8%, впервые за год, однако высокая температура ограничила рост свиней, что смягчило падение. Молочные продукты также подешевели в основном за счет сливочного масла, хотя цены на сыр выросли впервые за год.

Эксперты предупреждают, что рост цен на сырье неизбежно приведет к подорожанию продуктов в рознице в ближайшие месяцы, поскольку производители будут перекладывать свои затраты на потребителей

Наиболее остро ситуация скажется на регионах с острой нехваткой продовольствия: Всемирная продовольственная программа ООН прогнозирует, что до конца следующего года из-за Эль-Ниньо около 50 млн человек могут столкнуться с голодом. Особенно уязвимыми названы Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и юг Африки.