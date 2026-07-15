Эффект от климатического явления Эль-Ниньо, вызвавшего аномально жаркое лето в Европе и США, не доходит до России. Об этом рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Эль-Ниньо представляет собой возникновение пятна в экваториальной зоне океана, которое отличается более высокой температурой, чем у окружающей среды. По словам Киселева, постепенное увеличение площади этого поверхностного слоя становится причиной изменений в циркуляции воздушных масс, из-за чего меняется направление теплых ветров, «пассатов».

Несмотря на то, что само явление известно ученым с конца XIX века, оно остается не до конца изученным до сих пор, отметил климатолог. В большинстве случаев его влияние выражается в аномальной жаре и экстремальных ливнях. Киселев напомнил, что подобное наблюдалось в 2016 году, а также в 2023-2024 годах.

«Все идет к тому, что следующий год будет годом сильного Эль-Ниньо», — добавил он.

В то же время климатолог отметил, что вероятность такого исхода нельзя назвать стопроцентной. Он обратил внимание на наличие связи между самим явлением и осадками в разных частях света.

«Это касается южного полушария, в основном экваториальных зон. Захватывает Индию и Китай, но до России эффект, связанный с изменением режима осадков из-за Эль-Ниньо, не доходит», — пояснил Киселев.

Он также назвал более существенным фактором для повышения температуры в России глобальное потепление, которое продолжается во всем мире. По словам климатолога, на российской территории оно происходит в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по планете. «А если брать Крайний Север, то в 3-4 раза», — уточнил Киселев.

Аномальной жаркая погода в Европе и США установилась в том числе под влиянием антропогенного фактора, а влияние Эль-Ниньо лишь подстегивает этот процесс, указал климатолог.