Администрация Дональда Трампа объявила о начале строительства в Белом доме бального зала, стоимость которого составит около $200 млн. Об этом говорится на сайте официальной резиденции президента США.

В администрации Трампа объяснили, что подобное помещение необходимо для приема крупных мероприятий с участием мировых лидеров, поскольку сегодня Белый дом для этих целей устанавливает «большой и неприглядный шатер» возле главного входа в здание. Ожидается, что будущий бальный зал Белого дома будет построен на месте нынешнего Восточного крыла и сможет вмещать 650 человек.

Необходимые для строительства деньги соберут за счет пожертвований, которые обязались внести как сам Трамп, так и «другие спонсоры-патриоты».

«Проект стартует в сентябре 2025 года и, как ожидается, будет завершен задолго до окончания срока президента Трампа», — говорится на сайте Белого дома.

Задумка «бывшего нью-йоркского застройщика» Трампа может стать «крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна», отмечает NBC News.

Трамп думал о строительстве бального зала в Белом доме еще в 2011 году, когда предложил эту идею бывшему старшему советнику экс-президента США Барака Обамы Дэвиду Аксельроду. Пять лет спустя в администрации Обамы заявили, что не рассматривали предложение Трампа всерьез.

«Я не уверен, что было бы уместно разместить блестящую золотую табличку Трампа где-либо в Белом доме», — сказал занимающий на тот момент должность пресс-секретаря Белого дома Джош Эрнест.

Однако после возвращения в Овальный кабинет в 2025 году Трамп всерьез взялся за перестройку Белого дома. 4 мая в программе Meet the Press на телеканале NBC он заявил, что намерен построить «прекрасный бальный зал мирового класса» в Белом доме, «который ждали, вероятно, 100 лет».

Трамп заговорил об этом проекте и во время своей недавней поездки в Шотландию. Там он поделился своими строительными планами с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, добавив, что «ни один президент не знал, как построить бальный зал».

14 июня в Вашингтоне прошел крупнейший за последние десятилетия военный парад, о котором Трамп мечтал еще со времен своего первого президентского срока. Мероприятие, официально приуроченное к 250-летию армии США, состоялось в день рождения американского президента.