Парламент Северной Осетии 20 сентября вновь избрал Сергея Меняйло главой республики. В регионе с 2013 года действуют непрямые выборы.

На пост претендовали три кандидата: кроме Меняйло, это были заместитель гендиректора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Северо-Осетинского театра имени В.В. Тхапсаева Чермен Дудати. Все трое были предложены президентом России Владимиром Путиным.

Итоги тайного голосования озвучил спикер парламента Таймураз Тускаев: за Меняйло был отдан 61 голос, за Варнавина — пять, за Дудати — ноль. После избрания глава республики принес присягу.

«Обязуюсь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Северная Осетия-Алания, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Республики Северная Осетия-Алания», — заявил он.

Меняйло возглавляет республику с апреля 2021 года, когда стал временно исполняющим обязанности главы после отставки Вячеслава Битарова. Прежде в разное время он был исполняющим обязанности губернатора Севастополя, а также полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

В 1983 году Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова. С 2007 года имеет звание вице-адмирала. В 2004—2009 годах служил начальником штаба и командиром Новороссийской военно-морской базы; во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году командовал группировкой Черноморского флота на абхазском направлении. В 2009-2012 годах был заместителем командующего Черноморским флотом.