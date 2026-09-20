Страны Карибского сообщества готовят общий план, который должен побудить Великобританию начать переговоры о репарациях за трансатлантическую работорговлю и рабство. Об этом пишут The Telegraph и The Guardian. Среди вариантов рассматриваются обращения в международные инстанции. Пресс-служба британского премьер-министра Энди Бернема ранее в этом месяце вновь заявила, что Великобритания «не платит и не будет платить репарации».

План обсуждался на региональной конференции по репарациям, прошедшей на этой неделе на Барбадосе при участии Карибской комиссии по репарациям. Лидеры региона надеются на предметные переговоры с Лондоном, но готовы обратиться в международные суды, если Британия продолжит уклоняться от диалога.

Сейчас представители Карибского сообщества изучают несколько юридических вариантов. Среди них — продолжение попыток добиться рассмотрения дела в судебной системе Великобритании, обращение в Международный суд ООН за консультативным заключением и возможная жалоба на нарушение современных международных конвенций о расовой дискриминации.

По данным The Telegraph, юристы региона также изучают возможность прямого иска против Британии по линии Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации — такой иск, если его подадут страны CARICOM или их партнеры по Африканскому союзу, позволил бы обвинить Лондон в нарушении договорных обязательств из-за отказа платить компенсации.

Однако, как отмечают СМИ, из-за юридических тонкостей прямой путь через обязательную юрисдикцию Международного суда ООН формально затруднен. В первую очередь это связано с тем, что Лондон хоть и признает юрисдикцию этого суда, но лишь по спорам, возникшим после 1 января 1987 года, и прямо исключает разбирательства с правительствами стран — членов Содружества, к которым относится большинство государств Карибского бассейна.

Между тем сторонники репараций считают, что последствия рабства сохраняются и сегодня — в виде экономического отставания, проблем со здоровьем среди африканской диаспоры и расизма, поэтому они готовы апеллировать к современным международным договорам.

В августе Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил, что положения соответствующей конвенции могут распространяться на компенсации за расовую дискриминацию, связанную с продолжающимися последствиями исторической несправедливости. Комитет также рекомендовал государствам принимать меры для признания вклада африканской диаспоры и расширять преподавание истории работорговли. Эти рекомендации не имеют обязательной силы и не являются судебным решением о выплате репараций Великобританией.

В марте 123 страны поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой порабощение людей названо тягчайшим преступлением против человечности. Великобритания и несколько других европейских государств воздержались.

Но эта резолюция не установила сумму выплат и не запустила процедуру взыскания — она лишь призывает государства к добросовестному диалогу о репарационной справедливости, включая возможные извинения, реституцию и компенсации.

Ключевую роль в выработке единой стратегии сыграл экс-премьер Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, сейчас — старейшина и советник движения Repair Campaign. По его словам, рабство существовало веками, поэтому и нужно говорить не об одномоментной выплате, а о реалистичных репарациях, растянутых на десятилетия.

Подпись Лондона под современными конвенциями ООН, по его мнению, создает юридически обязывающую обязанность добиваться репарационной справедливости. Сторонники репараций также рассматривают помощь в развитии, здравоохранении и образовании, а не только денежные компенсации.

Барбадос уже заказал исследование экономических последствий рабства. По данным, представленным Моттли, документ оценил ущерб в 25 млн лет жизни и труда. Эту цифру приводит национальное исследование, она не подтверждена отдельным международным разбирательством.

Моттли объявила, что создала «технический комитет» для сбора экономических доказательств ущерба Барбадосу — эти данные лягут в основу будущих претензий. По ее словам, выплаты не обязательно должны быть разовыми и денежными: кампания допускает помощь развитию и здравоохранению, растянутую на поколения, — так же, как Лондон в свое время погашал долг перед рабовладельцами.

«У нас нет желания кого-либо разорить, но у нас есть стремление к справедливости», — сказала она.

Отказ «белого» Запада платить репарации Моттли назвала лицемерием.

«Те, кто хочет проповедовать нам мораль, рассказывать о хорошем управлении, создавать иллюзию порядочности и чистоты, — на самом деле издеваются над нами», — заявила премьер.

Параллельно Африканский союз разрабатывает собственную правовую стратегию. По данным The Telegraph, она может быть построена по аналогии с делом о статусе архипелага Чагос. Совет Международного суда ООН по этому вопросу ранее усилил давление на Великобританию, призвав ее прекратить управление архипелагом. Однако консультативное заключение по Чагосу не означает автоматического признания требований о репарациях за рабство.

Диалога с британскими властями Карибские страны добивались и раньше, в том числе пытались поднять тему репараций перед королем. На предстоящей в ноябре встрече глав правительств Содружества в Антигуа и Барбуде, где ожидается Карл III, лидеры региона намерены официально включить репарации в повестку; по данным The Telegraph, на саммит может приехать и Бернем.