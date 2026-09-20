В результате атак дронов погибли и пострадали члены избирательных комиссий. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что в ходе избирательной кампании фиксируются вбросы, провокации и нарушения.

Руководитель Центризбиркома высказалась о ночной атаке БПЛА на Подмосковье, где, по последним данным, погибли два человека и ранения получило около 20.

«Была беспрецедентная концентрированная атака на Подмосковье, долго готовились эти бандеро-уроды в памперсах», — заявила Памфилова.

По словам главы ЦИК, среди пострадавших — председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 1283 Наталья Санайхина: она, как отметила Памфилова, получила ранения ног, но, несмотря на это, смогла вовремя открыть УИК.

«Вот такие наши люди — кремень», — подчеркнула руководитель Центризбиркома.

О гибели члена УИК

Памфилова также сообщила, что в результате атаки дрона на гражданский автобус в Херсонской области погибла член УИК №220 Нижнесерогозского района Ольга Зимьяненко 1966 года рождения.

«Трусливые бандеро-уроды в памперсах, которые боятся убивать по-мужски, по-настоящему. Поэтому охотятся за нашими мирными людьми, в основном за женщинами, за детьми», — прокомментировала она.

Кроме того, сообщила Памфилова, ВСУ целенаправленно уничтожили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе поселка городского типа Михайловского муниципального округа Запорожской области. По ее словам, во время атаки людей в здании не было.

«На избирательном участке проходило досрочное голосование, к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования завершилась досрочно», — проинформировала она.

О нарушениях

Последствия диверсии на линии связи в Хабаровском крае, произошедшей во время выборов на Дальнем Востоке накануне, специалисты устранили менее чем за час, сообщила Памфилова. По ее словам, речь шла о магистральных оптоволоконных линиях связи. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена.

Она также высказалась о ситуации на участке №62 в Коми, где были обнаружены 50 бюллетеней с уже проставленной отметкой за одну из политических партий. По ее словам, у ЦИК есть основания полагать, что этот вброс бюллетеней является «намеренной провокацией», уточнив, что проверка продолжается.

В Марий Эл с помощью системы видеонаблюдения был выявлен вброс избирательных бюллетеней на избирательном участке №343, сообщила Памфилова. Бюллетени аннулированы, три члена комиссии отстранены от работы.

«Это просто вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай с чувством полной безнаказанности», — возмутилась глава ЦИК РФ.

Кроме того, в Липецкой области исчезли 50 бюллетеней при голосовании. В ЦИК, подчеркнула Памфилова, склонны расценивать произошедшее как провокацию. Речь идет о бюллетенях для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень, уточнила она. Во время прямой связи председатель регионального избиркома Сергей Елманов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

«По оперативной информации, вероятнее всего, это провокация», — сказал он.

В Ленинградской области зафиксированы жалобы на недопуск наблюдателей: 276 кандидатов от КПРФ не смогли стать наблюдателями на региональных выборах, рассказала Памфилова. Основанием послужило отсутствие решения уполномоченного органа партии о назначении наблюдателей и правильно оформленного документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего списки от партии, добавила она.