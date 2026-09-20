В последний день голосования регионы РФ подверглись одной из самых масштабных атак дронов. В Подмосковье погибли два человека, не менее восьми пострадали, включая детей; в Москве один из беспилотников попал в жилой дом, а обломки БПЛА повредили объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В нескольких аэропортах, в том числе в Шереметьево и Внуково, вводились временные ограничения на полеты.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 03:00 до 05:00 над регионом были сбиты 249 беспилотников в 17 округах; к утру атака продолжалась.

Больше всего пострадал Раменский округ: на Северном шоссе обломки БПЛА вызвали пожар кровли 21-этажного дома, из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей, повреждены 20 автомобилей.

«В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Воробьев.

По информации губернатора, при падении обломков БПЛА загорелся частный дом в Орехово-Зуевском округе, где находился пожилой мужчина, он погиб. Воробьев выразил соболезнования родным погибших.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов рассказал, что в результате атаки дронов было повреждено не менее 14 домов. По его словам, пострадали пять человек, их госпитализировали.

Воробьев также отметил, что в Софьино после атаки загорелся складской комплекс, а в микрорайоне Новые Котельники беспилотник попал в многоквартирный дом, после чего произошел пожар в квартирах на трех этажах.

«В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на всех адресах», — добавил губернатор.

В самой Москве, по сообщениям мэра Сергея Собянина, атака продолжалась несколько часов. Около шести утра обломки повредили объект МНПЗ, пострадавших не было; спустя почти полчаса беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара.

«Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — заявил градоначальник.

В Ростовской области, как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, за ночь уничтожили около 120 беспилотников — в Каменске-Шахтинском и десяти районах, включая Веселовский, Чертковский и Миллеровский. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

Белгородская область, по данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки подверглась 139 обстрелам и атакам: по его словам, противник пять раз применил артиллерию и реактивные системы залпового огня и семь раз сбросил взрывные устройства с беспилотников. Над регионом были уничтожены 299 дронов. В Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали семь мирных жителей, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

По подсчетам телеграм-канала «Осторожно, новости», в Шереметьево с ночи отменили или перенесли свыше 150 рейсов — 24 вылетающих отменили и 76 перенесли, 24 прилетающих отменили и 38 перенесли, еще 38 самолетов направили в другие города.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что компания «вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов». В самом аэропорту сообщили, что ограничения на вылет и прилет продолжаются в рамках процедуры «Ковер», которую вводят при угрозе с воздуха.