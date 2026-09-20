Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сообщила, что с помощью искусственного интеллекта установила личности 126 предполагаемых иностранных боевиков-террористов. Для этого правоохранители проанализировали более 100 тыс. изображений из материалов, опубликованных джихадистскими группировками в интернете, говорится в релизе организации.

Эти результаты получены в ходе операции Shams II, которая прошла с 1 по 5 июня 2026 года в столице Туниса. В ней участвовали 28 сотрудников правоохранительных органов и экспертов из 11 стран — Кот-д’Ивуара, Ганы, Ирака, Кении, Малайзии, Нигерии, Филиппин, Катара, Таджикистана, Туниса и Узбекистана.

За пять дней участники извлекли из онлайн-материалов более 108 тыс. изображений лиц. ИИ-агенты и скрипты, написанные с помощью нейросетей, автоматизировали часть работы: удалили дубликаты и проверили качество снимков. В результате для дальнейшего анализа отобрали 6,3 тыс. изображений, которые передали в систему распознавания лиц Интерпола.

Результаты работы ИИ проверяли подготовленные сотрудники и аналитики в соответствии с правилами организации по обработке данных. Национальное центральное бюро в Багдаде также предоставило большой объем разведывательных данных о подозреваемых в терроризме — из него для анализа получили еще сотни снимков.

По данным Интерпола, выявленные совпадения помогут дополнить сведения о возможном местонахождении и связях подозреваемых. Информацию вносят в базы организации, а полученные зацепки уже используют в судебных разбирательствах в странах-участницах. Одно из дел касается двух задержанных, которых подозревают в участии в террористической деятельности в качестве иностранных боевиков.

Тысячи изображений еще предстоит обработать. Правоохранители продолжают сопоставления и рассчитывают получить новые зацепки.

Во время Shams II также отслеживались криптовалютные транзакции, связанные с незаконным финансированием. По итогам этой работы поставщику услуг виртуальных активов направили три срочных запроса на раскрытие данных клиентов. Цель — перекрыть каналы финансирования терроризма.

Кроме того, участники встретились с представителями индустрии онлайн-игр и обсудили радикализацию молодежи в цифровой среде. Стороны наметили пути для более тесного обмена данными.