Правительство Швейцарии обновило стратегию политики безопасности страны, в том числе из-за конфликта на Украине. На ближайшие годы Берн определил три приоритета: укрепление устойчивости государства, усиление защиты населения и инфраструктуры, а также повышение обороноспособности.

Стратегию политики безопасности на 2026 год Федеральный совет — коллегиальное правительство страны — утвердил 18 сентября. Власти уже приступили к реализации целей.

Среди причин обновления документа названы: вооруженное противостояние России и Украины, рост гибридных угроз — в том числе кибератак и попыток информационного влияния, — а также критическая зависимость страны от внешних поставок и технологий.

По оценке Берна, международная обстановка становится все более нестабильной и непредсказуемой: усилилась конкуренция между крупными державами, вооруженные конфликты все чаще определяют повестку, а международный порядок ослабевает. Высокая цифровая взаимосвязанность, считают в правительстве, повышает уязвимость критической инфраструктуры; отдельное внимание в документе уделено внутренней безопасности, а также рискам природных катастроф и пандемий.

Стратегия построена на принципе «всеобъемлющей безопасности»: она охватывает и гражданские, и военные средства. Правительство выделяет три направления:

укрепление устойчивости — снижение уязвимостей и критических зависимостей государства, экономики и общества;

совершенствование обороны и защиты населения, институтов и критической инфраструктуры;

повышение обороноспособности, чтобы страна могла эффективно противостоять вооруженному нападению и заблаговременно готовить нужные возможности вместе с партнерами.

Эти направления разбиты на 10 целей и 46 мер. Приоритет отдан наиболее вероятным угрозам — противодействию гибридным атакам, отражению ударов на расстоянии и, в сфере внутренней безопасности, борьбе с организованной преступностью.

Для реализации целей, отмечается в документе, необходимо тесное взаимодействие федерального центра, кантонов, муниципалитетов, а также партнеров из бизнеса, науки и общества.