Европа не успевает за развитием воздушной войны и беспилотных технологий, а большинство стран НАТО не смогут отразить удар российских ракет в случае возможной атаки. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

По его словам, технологии дронов на Украине развиваются «со скоростью света», и нынешние меры по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.

«Мы видим, что у противовоздушной обороны, защиты от беспилотников и противоракетной обороны есть серьезные проблемы. И давайте будем честны. Они есть у Украины. Они есть у всей Европы и НАТО», — сказал он.

По его словам, если Россия захочет запустить ракеты по территории стран альянса, то это уже сейчас стало бы серьезным испытанием для многих из них.

The Guardian отмечает, что Украина и европейские союзники сейчас сталкиваются с задержками поставок ракет Patriot и других систем ПВО: по оценке издания, Вашингтон израсходовал почти две трети запасов критически важных перехватчиков в войне с Ираном, и на восполнение может уйти не менее пяти лет.

США также обсуждали возможность наладить производство Patriot на Украине и в Европе, но соглашения пока не достигнуто.

«Это зависит от правительства США, это зависит от компании», — прокомментировал Ринкевич, подтвердив, что переговоры продолжаются, и упомянув сложности с лицензированием технологии.

Он подчеркнул, что у Европы есть определенные мощности, но «Patriot остаются одной из лучших, если не лучшей» системой для решения этой задачи.

Ранее Ринкевич заявил, что угроза прямого нападения России на страны Балтии как была, так и остается низкой. Об этом он написал в соцсети в ответ на публикации американских СМИ, утверждающих, что глава ЦРУ США Джон Рэтклифф летал в Москву, чтобы предостеречь РФ от такого рода действий.