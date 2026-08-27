Угроза прямого нападения России на страны Балтии как была, так и остается низкой. Об этом написал в соцсети президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на публикации американских СМИ, утверждающих, что глава ЦРУ США Джон Рэтклифф летал в Москву, чтобы предостеречь РФ от такого нападения.

«Уровень военной угрозы и ее оценка не изменились. В настоящее время риск прямого вторжения России остается низким. По-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки и гибридные операции. Фактически Латвия и другие страны НАТО и ЕС сталкиваются с ними регулярно», — сообщил Ринкевич (цитата по Delfi).

Он добавил, что силовые структуры страны и союзники по НАТО принимают меры для предотвращения таких действий. В Риге высоко оценивают политические, дипломатические и военные усилия союзников, включая США, по укреплению безопасности в регионе, заключил Ринкевич.

Ранее издания The Wall Street Journal и Politico, а также телеканал CBS News сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что Рэтклифф в ходе своего необъявленного визита в Москву предостерег от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, в частности, с Латвией, Литвой и Эстонией.

Politico напомнило, что в ноябре 2021 года глава разведки в прежней администрации США Билл Бёрнс также приезжал в Россию, чтобы предостеречь ее руководство от военных действий в отношении Украины. А три месяца спустя — в феврале 2022 года — РФ начала военную операцию.

CBS News отметил, что, по оценкам американской разведки, президент России Владимир Путин «может проявлять все большую готовность санкционировать провокационные действия, которые могут затронуть территорию НАТО».

По словам чиновников, на которых ссылается телеканал, вероятной целью таких намерений является «не столько развязывание более масштабного конфликта, сколько проверка единства НАТО и готовности администрации [президента Дональда] Трампа защищать союзников».

В свою очередь источники Bloomberg утверждают, что Москва рассматривает возможность нарастить удары баллистическими ракетами по Киеву и объектам инфраструктуры в других городах Украины. В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина сама вынуждает Россию реагировать на удары по ее экономической и торговой инфраструктуре.