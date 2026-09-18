Бразильская авиастроительная компания Embraer представила первый военно-транспортный самолет C-390 Millennium, предназначенный для Военно-воздушных сил Узбекистана. На опубликованных фотографиях машина получила национальную окраску, флаг Узбекистана и обозначение UZ AIR FORCE. Об этом сообщает Daryo.uz.

Самолет имеет бортовой номер UK 39010. Узбекистан стал первым государством Центральной Азии, выбравшим C-390 Millennium. В декабре 2024 года Embraer объявила о контракте на поставку двух таких машин неназванному на тот момент заказчику. В феврале 2026 года компания официально подтвердила, что заказчиком является Узбекистан. Самолеты предназначены прежде всего для транспортных и гуманитарных миссий.

C-390 Millennium — многоцелевой военно-транспортный самолет нового поколения, разработанный бразильской Embraer. Он предназначен для переброски грузов, военнослужащих и техники, а также может использоваться для медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий стихийных бедствий и тушения пожаров. Самолет способен работать не только с подготовленных аэродромов, но и с временных или грунтовых взлетно-посадочных полос.

Максимальная грузоподъемность C-390 составляет до 26 тонн, крейсерская скорость достигает 470 узлов, или около 870 км/ч. При этом самолет может выполнять дозаправку в воздухе, что расширяет его возможности при дальних перевозках и специальных операциях.

Для Узбекистана приобретение C-390 означает появление в военно-транспортной авиации современной платформы, рассчитанной сразу на несколько типов задач. Ранее основу транспортной авиации страны составляли советские самолеты, в том числе Ил-76, Ан-12, Ан-24 и Ан-26.

Сроки фактической поставки самолета C-390 Millennium в Узбекистан и ввода в эксплуатацию публично не раскрывались.