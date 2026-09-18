Уголовное дело в отношении Wildberries в Казахстане прекратили после вмешательства прокуратуры Алматы, сообщает Informburo.kz. Проверка показала, что оснований для уголовного преследования компании не было, сообщили в Комитете по защите прав инвесторов.

В комитет поступило обращение о проведении следственных действий на территории строящегося крупного логистического центра Wildberries в Алматы. Там прошли обыск и опечатывание техники.

Комитет поручил прокуратуре Алматы проверить законность регистрации уголовного дела и принятых в его рамках процессуальных решений. В ходе проверки выяснилось, что конфликт возник между подрядчиком и субподрядчиком, участвовавшими в строительстве объекта, и носил гражданско-правовой характер.

«Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры Алматы при координации комитета уже на стадии досудебного производства удалось защитить права инвестора и не допустить дальнейшего негативного влияния на реализацию проекта. 2 сентября уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Одновременно инициировали вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — рассказал прокурор Рауан Альмишев.

В Комитете по защите прав инвесторов подчеркнули, что меры уголовно-процессуального характера не должны использоваться как инструмент давления на бизнес или создавать препятствия для реализации инвестиционных проектов.