Компания Илона Маска SpaceX обсуждает покупку клиентских и операционных данных у закрывшихся или испытывающих трудности стартапов для обучения искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg Law со ссылкой на источники.

Инициативу прорабатывает подразделение SpaceXAI (бывшее xAI). Компания ищет относительно дешёвые источники качественных данных, способные улучшить чат-бот Grok и другие ИИ-модели, — а именно операционные сведения и клиентские базы проблемных или уже закрывшихся стартапов. Конкретные компании-переговорщики не раскрываются.

Прежде подразделение обучало модели в основном на публикациях из X и материалах штатных ИИ-тренеров. Их набор компания приостановила в июне, а руководство команды позднее сменилось.

Ранее схожую тактику уже опробовала Google. В августе она предложила $10 млн за цифровой архив обанкротившейся Spirit Airlines: переписку сотрудников, сообщения из Microsoft Teams, таблицы, календари, маркетинговые и операционные материалы.

Google намеревалась применять эти сведения при разработке продуктов и обучении ИИ. Перед передачей массив должны были обезличить и удалить из него персональную информацию и сведения о клиентах, писал Reuters.

Интерес корпораций к цифровому сырью несостоятельных компаний обнажает правовое противоречие: согласие, данное сотрудниками и клиентами прежнему собственнику, едва ли распространяется на нового. Практические регуляторы уже подключились — ирландская Комиссия по защите данных изучает законность обучения Grok на постах европейских пользователей X.