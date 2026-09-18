На стартовавших в России выборах уже начались провокации — «трех дней не хватит, чтобы о них рассказать», например, сообщают о голосовании для мужчин в военкоматах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге, передает корреспондент RTVI.

«Мы не просто ожидаем вбросы, провокации. Они идут все это время», — рассказала Памфилова.

В Бурятии распространяются фейковая информацию о том, что для мужчин голосование проходит на базе военкомата, отметила Памфилова.

«В общем, враг старается. Кроме того, вышло фейковое постановление якобы избирательной комиссии Республики Бурятии о подготовке отдельных помещений для голосования на базе военных комиссариатов», — сообщила глава ЦИК.

«Мобилизация не предусмотрена и все равно пытаются играть на этой теме», — сказала она.

Мошенники также распространяют фейковые письма от имени Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию. Глава ЦИК добавила, что авторы некоторых фейковых писем даже пытались подделать ее подпись.

Также, по словам Памфиловой, мошенники создали массу фейковых аккаунтов в Telegram, которые маскируются под официальные каналы, например, севастопольской городской избирательной комиссии.

«Там распространяется лживая, естественно, недостоверная информация о якобы запуске цифрового сервиса «Выборы без тревог», якобы разработанные совместно с ЦИК и «Госуслугами». Где-то поумнее, где-то поглупее», — рассказала она.

Кроме того, по словам главы ЦИК, «мерзавцы также рассылаются безличные угрозы в адрес организаторов выборов», членам избиркомов и их близким поступают угрозы.

«Это вообще уроды… Вот представьте себе. Пишет девочке, дочке члена избирательной комиссии. Пишет, что если там твоя мама или твой отец не прекратят участвовать в работе избирательной комиссии, то твоему брату (называет имя), твоей сестре и тебе не поздоровится. А пусть твоя мама ходит, оглядывается. Ну, в общем, угрозы. Ну, понимаете, это степень падения. Когда начинают писать такие мерзости, все эти уроды будут схвачены за руку. И я думаю, то наказание, которое они заслуживают, оно будет неизбежно», — заявила Памфилова.

Трехдневные выборы начались в России 18 сентября, все участки для голосования открылись в штатном режиме, рассказала Памфилова.

«В Краснодарском крае один участок пришлось перенести в резервное помещение из-за повреждения БПЛА — были выбиты стекла. В Луганской Народной Республике в трех муниципалитетах 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения БПЛА линии электропередачи», — сказала Памфилова.

На выборах в Госдуму будут присутствовать более 1,2 тыс. международных наблюдателей из 133 стран, они будут присутствовать в более половины регионов, проинформировала глава ЦИК.

Для россиян за рубежом открыто более 300 избирательных участков в 152 странах.