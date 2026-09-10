Потребности Вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в новой мобилизации нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Ведомости».

«Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», — сказал Медведев.

По его словам, информационные атаки, в том числе сообщения о возможной новой волне мобилизации, стали одной из особенностей избирательной кампании 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин также опроверг сообщения о подготовке новой мобилизации после сентябрьских выборов.

В интервью Медведев заявил, что Россия при определенных обстоятельствах может применить ядерное оружие. Он отметил, что условия его применения определены российской ядерной доктриной и уточнены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Это не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства», — сказал Медведев.

По словам Медведева, агрессия неядерного государства при участии или поддержке ядерной державы против России или Белоруссии рассматривается как совместное нападение. При этом окончательное решение о применении ядерного оружия принимает президент России.

Медведев также высказался об изъятии активов частного бизнеса и проблемы нелегальных мигрантов.

По его словам, конфискация имущества должна применяться к владельцам активов, которые были приобретены незаконно либо используются в деятельности, угрожающей безопасности России. В остальных случаях переход активов государству, по его словам, должен происходить на возмездной основе.

О мигрантах Медведев высказался так: «Позиция здесь однозначная: приехал работать — уважай наши обычаи и соблюдай российское законодательство. Не готов — вон из страны! Чтобы сделать невозможным комфортное пребывание в нашей стране мигранта, подпавшего под режим высылки, действует реестр контролируемых лиц. Тех, кто представляет угрозу для безопасности или здоровья российских граждан, ждет безальтернативное выдворение».

«Условий для страха мобилизации нет». Как Россия продолжит СВО