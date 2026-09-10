Потребности Вооруженных сил России полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в новой мобилизации нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Ведомости».

«Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет», — сказал Медведев.

По его словам, информационные атаки, в том числе сообщения о возможной новой волне мобилизации, стали одной из особенностей избирательной кампании 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин также опроверг сообщения о подготовке новой мобилизации после сентябрьских выборов.

В интервью Медведев заявил, что Россия при определенных обстоятельствах может применить ядерное оружие. Он отметил, что условия его применения определены российской ядерной доктриной и уточнены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Это не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства», — сказал Медведев.

По словам Медведева, агрессия неядерного государства при участии или поддержке ядерной державы против России или Белоруссии рассматривается как совместное нападение. При этом окончательное решение о применении ядерного оружия принимает президент России.

Медведев также высказался об изъятии активов частного бизнеса и проблемы нелегальных мигрантов.

По его словам, конфискация имущества должна применяться к владельцам активов, которые были приобретены незаконно либо используются в деятельности, угрожающей безопасности России. В остальных случаях переход активов государству, по его словам, должен происходить на возмездной основе.