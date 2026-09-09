Песни и тексты Beatles оказали максимальное воздействие на тексты научных статей ученых из разных областей наук. Алгоритмы поиска и искусственного интеллекта показали, что песни британского коллектива чаще всего цитируются в научной литературе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.

В своем исследовании ученые из Делфтского технического университета (Нидерланды) проанализировали, сколько раз в доступной научной литературе цитируются названия и тексты песен группы Beatles. Анализ базы публикаций Scopus, выполненный автоматически с использованием больших языковых моделей (LLM), показал, что в статьях обнаруживается 2237 точных отсылок и 963 эпизода с игрой слов из текстов песен и их названий.

Выяснилось, что ссылки на произведения британской группы не ограничиваются определенной областью наук — чаще всего на них ссылаются в медицинских и социологических статьях, однако в меньшей степени это наблюдается в компьютерных науках, экономике, экологии и статьях об искусстве.

Что характерно, топ-10 песен группы цитируется в 1584 научных статьях, в то время как у Майкла Джексона и Элвиса Пресли, следующих с большим отрывом по цитируемости исполнителей — в 65 и 196 статьях соответственно.

Наиболее часто упоминаемые песни «The Long and Winding Road» (798 раз), «With a Little Help from My Friends» (209 раз) и «Here, There and Everywhere» (129 раз) чаще используются в статьях, как метафоры, описывающие научный процесс, исследование, сотрудничество и открытие. «Спустя десятилетия после пика славы Beatles до сих пор находят дорожку в заголовки научных статей… Наше исследование показало, что и тогда и сейчас наука работает с небольшой помощью Beatles», — говорится в исследовании.