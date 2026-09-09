Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как американский лидер поздравил крайне правую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Пресс-секретарь Мерца не назвал причину отмены разговора и отказался комментировать, связано ли это с заявлениями Трампа.

При этом представитель канцлера отметил, что Мерц неоднократно возражал против вмешательства во внутриполитическую ситуацию и комментариев по поводу выборов.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с рекордным результатом в 43,8% голосов победила на прошедших 6 сентября выборах в ландтаг (парламент) Саксонии-Анхальта.

Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца получил 17,2% и занял второе место. Этот результат стал для партии худшим за всю историю голосования в Саксонии-Анхальте.

Президент США, комментируя итоги выборов, написал в своей соцсети Truth Social, что «популистской партии» (напрямую АдГ он не упомянул) «надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии».

Фридрих Мерц, выступая в парламенте после выборов, обрушился на АдГ с критикой. Предложение партии массово депортировать из Германии нелегалов и иностранцев, которым отказано в убежище, канцлер назвал формой «этнической чистки по цвету кожи и происхождению».

Он также обвинил АдГ в содействии российским, как считает Берлин, попыткам «дестабилизировать» Германию.

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдль, в свою очередь, назвала поражение ХДС на выборах разгромом и фактически референдумом по вопросу лидерства Мерца.

Она заявила немецкому лидеру, что его время вышло, а народ хочет перемен и «получит их». Действующая миграционная политика, по словам Вайдль, сделала Германию небезопасной.

Как передает AFP, депутаты АдГ выкрикивали оскорбления в адрес Мерца, так что спикеру парламента Юлии Клёкнер пришлось напомнить, что они «не на футбольном поле», и пригрозить вывести их из зала.