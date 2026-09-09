Суд в Ростовской области назначил компенсацию в размере 1 млн рублей матери студента, погибшего в ДТП по вине своего друга. Об этом пишет «КП ― Ростов-на-Дону».

Молодые люди катались на автомобиле Mitsubishi Lancer, который одному из друзей подарили родители. Во время обгона на повороте владелец иномарки не справился с управлением и врезался во встречную машину. 21-летний студент, сидевший на пассажирском кресле, погиб на месте.

Виновник аварии получил два года колонии-поселения и лишился прав. Мать погибшего сочла приговор несправедливым и потребовала компенсацию в размере 5 млн рублей, а также 100 тыс. рублей на адвокатов.

Защитница осужденного просила снизить сумму, поскольку тот отбывает срок, не имеет доходов и сильно пострадал в результате аварии.

В итоге суд обязал студента выплатить матери погибшего друга 1 млн рублей и расходы на юриста в размере 50 тыс. рублей.