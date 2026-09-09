Германия поставит Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для американских зенитных ракетных комплексов Patriot из запасов бундесвера. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью украинскому порталу Suspilne.

По его словам, решение было принято на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины с учетом необходимости срочно усилить украинскую противовоздушную оборону перед зимним периодом.

«Я решил срочно предоставить Украине необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера. Я призываю всех членов группы «Рамштайн» проверить свои запасы и осуществить аналогичные поставки. Я отдаю себе отчет, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины», — сказал Писториус.

Владимир Зеленский назвал поставку ракет для Patriot вторым шагом Германии и ее партнеров по укреплению украинской ПВО.

Кроме того, Германия намерена передать Украине ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9. Киев также планирует заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T. Как отметил Писториус, их закупку предполагается профинансировать за счет оборонного кредита Евросоюза для Украины.

Берлин также присоединится к проекту City Dome, который предусматривает усиление защиты украинских городов от российских беспилотников и ракет.

По данным Tagesschau, Германия, кроме того, профинансирует закупку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для украинских дальнобойных систем через консорциум во главе с Британией.

Решение об усилении военного сотрудничества последовало на фоне инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига. Тогда рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 «Руслан» нашли FPV-дрон со взрывчаткой. Германия заявила о якобы связи произошедшего с российскими спецслужбами.

На этом фоне в Германии также обсуждалась возможность передачи Украине разведывательной информации Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND), в том числе координат объектов на территории России для нанесения ударов.

Сколько ракет передаст Германия — неизвестно, но в начале августа представитель немецкого Минобороны, бригадный генерал Юрген Шрёдль, рассказывал, что ФРГ передала все, что могла, а дальнейшая передача ракет ударит по безопасности страны.

«Мы действительно приближаемся к своим пределам. Мы также должны обеспечить собственную защиту», — заявил Шрёдль.