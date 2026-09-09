Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для встреч по урегулированию конфликта на Украине в случае возобновления переговорного процесса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ИС «Вести».

«Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», — сказал он.

Ранее дипломатический источник RTVI в одной из стран Персидского залива рассказал, что трехсторонний саммит РФ, Украины и США может пройти в Саудовской Аравии, тогда как ОАЭ рассматриваются только для встреч технических групп, поскольку Киев недоволен якобы «пророссийской позицией» Абу-Даби.

По словам Ушакова, переговорный процесс в трехстороннем формате с участием России, США и Украины может возобновиться. Он рассказал, что соответствующий вопрос поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ушаков также заявил, что не видел «дорожную карту» по урегулированию российско-украинского конфликта, о которой ранее говорил госсекретарь США Марко Рубио: «Я не знаю, существует ли она. Может, кто-то прорабатывает, но нам еще ее не показывали».

Отвечая на вопрос о том, как США могут помочь урегулировать конфликт на Украине, Ушаков сказал, что Вашингтону следует прекратить оказывать военную поддержку Киеву. Ее объемы в период президентства Дональда Трампа стали значительно ниже, чем при прежних американских администрациях, обратил внимание помощник российского лидера.

«Если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом «в обозримой перспективе». Он также сказал, что Кремль не будет обсуждать в публичном формате «никакие пункты, тем более что каких-либо <…> оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет».