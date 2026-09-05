В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские переговорщики сформулировали ряд идей по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах.

По его словам, в Кремле состоялась беседа «по крайне серьезным вопросам», которая продолжалась 3 часа 10 минут — как в рабочей, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.

«Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. <…> Переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон», — сказал Ушаков, отметив, что это был уже восьмой визит американских переговорщиков в Россию.

Говоря о договоренностях, помощник главы государства сообщил, что стороны подтвердили намерение президентов двух стран продолжать личные контакты, а также что «работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена».

В ходе встречи Путин подчеркнул необходимость устранения всех первопричин конфликта на Украине.

«С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей», — рассказал Ушаков.

Путин подтвердил настрой продолжать совместную с США работу по поиску «политико-дипломатических развязок», тогда как Уиткофф и Кушнер пообещали использовать в ходе контактов с украинской стороной, запланированных на 6 сентября в Киеве, полученные «лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное, мирное урегулирование конфликта на Украине», сообщил представитель Кремля.

Ушаков отметил серьезную подготовку американских переговорщиков. По его словам, «ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования».

Среди прочего спецпосланники Дональда Трампа «взяли на заметку один момент, на который Путин специально обратил внимание, а именно что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», рассказал Ушаков.

В то же время переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию конфликта — в ходе встречи подробно обсуждалась экономическая тематика и «возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», добавил помощник президента.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, также принимавший участие во встрече, назвал приезд посланников Трампа «важным миротворческим визитом».

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву днем в субботу, 5 сентября. В ходе встречи в Кремле Путин попросил передать слова благодарности американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, глава Белого дома не останавливает попыток урегулировать конфликт на Украине, «заходя в непростую ситуацию», и с ней «предстоит разбираться». Говоря о посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера, российский лидер отметил, что с ними «работать комфортно», а доверие Москвы к их работе высокое.

Как рассказал Путин, перед переговорами к России по каналам спецслужб и МИДа поступила просьба прекратить удары по Киеву. «Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — сказал президент. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что указание будет действовать в течение трех суток, с полуночи 5 сентября до 00:00 8 сентября.

Киев призывал к более широкому перемирию на три дня, но договоренностей об этом не было, сообщил Путин. Он пообещал сделать все, что зависит от российской стороны, для безопасности переговорного процесса.

В свою очередь Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву, которая позволила американским переговорщикам «прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня». Он также передал благодарность семьи экс-морпеха Роберта Гилмана, который в начале августа был освобожден из-под стражи в России.

Кроме того, Уиткофф заявил, что общение с Путиным станет для него одним из самых памятных воспоминаний.

«Когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», — сказал он.

После переговоров в Кремле Уиткофф и Кушнер улетели из Москвы. В воскресенье они должны прибыть в Киев, где у них запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным источников Bloomberg, украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс по итогам переговоров.

Трамп говорил, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну». На вопрос о том, идет ли речь о новой инициативе, глава Белого дома ответил отрицательно. В то же время Трамп выразил мнение, что по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта.