Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вслед за Москвой будет соблюдать режим прекращения авиаударов «по городам, задействованным в мирном процессе». По его словам, это ограничение будет действовать до истечения понедельника, 7 сентября.

«С этого момента и до конца этой субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне — по Киеву», — говорится в сообщении Зеленского в его телеграм-канале.

Он также сообщил, что общался с представителями президента США. По словам украинского лидера, они «уже начали работу с российской стороной».

Зеленский также заявил, что ожидает визита спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для переговоров с их участием, которые запланированы на воскресенье, 6 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток с полуночи 5 сентября до 00:00 8 сентября в связи с подготовкой к приезду американских переговорщиков на Украину. В Кремле также сообщили о получении информации о том, что украинская сторона ввела режим прекращения огня с 5 по 8 сентября.

Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что США обратились к России и Украине с просьбой прекратить удары по столицам на время визита посланников Дональда Трампа.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву днем в субботу. Как сообщили в Кремле, американских переговорщиков примет Путин.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну». На вопрос о том, идет ли речь о новой инициативе, глава Белого дома ответил отрицательно. В то же время Трамп выразил мнение, что по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по вопросу предложений от США по Украине.

«Вчера сам Трамп сказал, что речь о новых идеях не идет. Это было заявление президента США. Давайте дождемся встречи. <…> Не хотелось бы это всё как-то анонсировать, обсуждать без конкретной субстанции», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что американские переговорщики, вероятно, будут продвигать в Москве идеи, ранее отвергнутые Россией, в том числе о создании в Донбассе свободной экономической зоны. В этой связи в Киеве к переговорам относятся пессимистично и не рассчитывают на значимый прогресс, утверждают собеседники агентства.