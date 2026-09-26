Президент России Владимир Путин 26 сентября провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер поблагодарил Путина за годы сотрудничества и отдельно — за помощь в тушении пожаров.

Звонок состоялся по инициативе сербской стороны, сообщили в Кремле.

«Стороны обсудили различные аспекты дальнейшего развития российско-сербских отношений стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли. Вучич также поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, президенты также обсудили сотрудничество в сфере транспорта и здравоохранения, затронули международную повестку, включая украинский конфликт. Вучич поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку Сербии и отдельно — за помощь в тушении лесных пожаров.

Сербский лидер рассказал Путину о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии. В разговоре главы государств подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства. Кроме того, Вучич сообщил о своей предстоящей отставке и поблагодарил российского президента за многолетнее сотрудничество.

Вучич анонсировал звонок заранее. 20 сентября он заявил, что рассчитывает поговорить с Путиным после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча прошла на этой неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лавров передал Вучичу пожелания успехов от Путина, а сербский президент попросил передать российскому лидеру благодарность за дружбу.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 30 марта.

Вучич заявил, что уйдет в отставку 27 сентября. После этого он намерен участвовать в кампании перед досрочными парламентскими выборами как «обычный гражданин». Голосование назначено на 25 октября. По оценке Reuters, в случае победы правящей Сербской прогрессивной партии Вучич может стать премьер-министром.

О досрочных выборах сербский президент объявил на фоне антиправительственных протестов. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, тогда погибли 16 человек.